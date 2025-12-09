為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    驚險畫面曝光! 懸崖自拍踩空 中國男瞬間「墜入山谷」

    2025/12/09 20:41 即時新聞／綜合報導
    男子攀岩時顧玩自拍，瞬間意外墜崖。（擷取自YT）

    中國四川省的華鎣山7日發生驚險意外，1名男遊客在自拍時，不小心從近40公尺高的懸崖墜落，所幸男子送醫後沒有生命危險。

    英媒《太陽報》報導，當時這名男子手握著手機，小心翼翼地沿著山崖邊緣移動，並低頭查看腳下的岩石，似乎在確認自己站的位子，隨後就轉身準備拍照。但幾秒鐘後，該男子卻突然失足，整個人直墜到下方的樹叢裡。

    據報導，男子摔下去的時候，同行的友人就立刻轉身，走到懸崖邊緣查看他的情況。目擊者在看到男子驚險墜落的瞬間後，先是震驚尖叫，隨後才發現他竟然毫髮無傷。甚至男子在跌落山崖後，還翻滾了近15公尺，算是不幸中之大幸。

    事後，男子在社群媒體上表示自己僥倖逃過一劫、目前平安無事，他也坦言當下以為自己要死了，「山神眷顧！福大命大！從40米高懸崖摔下去，又沿著坡坡坎坎滾落近15米遠！石頭垮塌那一下我以為自己死定了！活著真好！那就好好活著吧！」

    而意外發生的景點被稱為「刀片岩」，並不在華鎣山景區的官方範圍裡，因此景區發言人表示，他們並未接獲任何遊客在景區內從懸崖墜落的通知，但也再次提醒遊客，攀岩時務必遵守景區規定，不要進入封閉或危險的區域。

