    首頁 > 國際

    巴基斯坦邊境檢查站遭塔利班襲擊 6士兵殉職

    2025/12/09 16:52 編譯謝宜哲／綜合報導
    巴基斯坦表示，巴基斯坦塔利班襲擊該國西北部與阿富汗接壤的邊境地區的安全檢查站。圖為站崗的巴基斯坦士兵。（歐新社）

    巴基斯坦表示，巴基斯坦塔利班襲擊該國西北部與阿富汗接壤的邊境地區的安全檢查站。圖為站崗的巴基斯坦士兵。（歐新社）

    巴基斯坦今（9）日表示，巴基斯坦塔利班襲擊該國西北部與阿富汗接壤的邊境地區的安全檢查站，造成6名士兵死亡和4人受傷。

    根據《法新社》報導，10幾名武裝分子8日襲擊位於開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）庫拉姆（Kurram）地區的1個檢查站，雙方隨即爆發激烈交火。

    1位駐紮在庫拉姆的巴基斯坦官員表示，6名安全人員殉職，4人受傷，另有2名武裝分子在交火中被打死。

    長期活躍於事發地區的巴基斯坦塔利班，聲稱對此次攻擊事件負責。

    值得注意的是，自塔利班2021年於阿富汗掌權後，巴基斯坦邊境地區的武裝攻擊事件激增。巴基斯坦指控阿富汗塔利班庇護巴基斯坦塔利班，並允許他們從阿富汗發動跨境襲擊，阿富汗塔利班則否認指控。

    另外，此衝突事件發生在阿富汗與巴基斯坦軍隊在主要邊境口岸發生交火、砲擊的幾天後。據阿富汗方面稱，交火造成4名平民與1名士兵死亡。雙方都主張是對方挑起了衝突。

