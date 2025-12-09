莫斯科很尷尬！虐殺親俄美國人 4俄軍遭重判

4名俄羅斯軍人8日因在烏克蘭東部頓內茨克地區「誤殺友軍」遭到重判。圖為俄羅斯士兵2日在頓內茨克地區的波克羅夫斯克市展示1面俄國國旗。（美聯社）

烏克蘭東部俄羅斯佔領區的1個軍事法庭，8日做出1項令莫斯科當局尷尬的判決：4名俄國軍人因殘忍殺害1名來自美國德州的男子而遭定罪與判刑，其中2人甚至被判最重的12年有期徒刑，重點在於，死者雖是美國人，但已取得俄國公民身分，還曾是俄國傭兵與為俄宣傳長達10年。

這名親俄的受害者，是64歲的羅素‧邦納‧賓利三世（Russell Bonner Bentley III），他於2014年俄羅斯在烏東頓巴斯地區（Donbas）展開分離衝突後移居此地，曾是國家電視台常客，以其美國南方腔調力挺莫斯科的立場。

請繼續往下閱讀...

2024年4月，自稱「頓巴斯牛仔」的賓利在烏東的頓內茨克（Donetsk，賓利定居地）遭砲擊後，前往市中心勘查災情後失蹤。根據在法庭上引用的調查報告，其中2名被定罪的俄國士兵發現賓利正準備拍攝砲擊現場，懷疑他是美國破壞分子。

這2名士兵要求查看賓利的身分證明文件，賓利解釋他任職於《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）。調查人員指出，賓利被這2名士兵開車帶到指揮哨，在此遭到拘留、毆打與虐待刑求致死。

根據調查，涉案士兵之後將賓利放進1輛汽車並且引爆，試圖偽裝成賓利遭砲擊身亡的假象；另外2名士兵隔天則放火燒毀賓利的遺體。

《俄羅斯塔斯社》（Tass）指出，頓內茨克駐軍軍事法庭（Donetsk Garrison Military Court）依俄羅斯刑法裁定這4名俄國軍人有罪，其中少校萬夏茨基（Vitaly Vansyatsky）與中尉約爾達諾夫（Andrei Iordanov）各被判流放12年，中士阿賈爾差夫（Vladislav Agaltsev）被判11年，以上3人均被剝奪軍銜；第4名士兵則因協助掩蓋罪行被判1.5年有期徒刑。

塔斯社還說，法庭判賠逾6.5萬美元（約台幣202.59萬元）的民事賠償給賓利遺孀露德米拉（Lyudmila Bentley）。露德米拉是當地英語教師，2017年與賓利結婚。

根據過去的美媒報導，賓利曾力促大麻在美國合法化、曾因走私大麻被定罪入獄，還曾投身美國國會參議員選舉；他在2014年12月從德州小鎮移居俄羅斯，曾在招募外國戰士的俄羅斯「東方營」（Vostok Battalion）服役3年，之後自認上了年紀更適合從事資訊戰，2020年成為俄羅斯公民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法