    首頁 > 國際

    RSF：今年中國關押記者121人居全球之冠 北京成新聞自由公敵

    2025/12/09 16:30 編譯盧永山／綜合報導
    無國界記者組織（RSF）12月9日發布年度報告指出，截至今年12月1日，全球因工作而被監禁的記者人數達503人，中國（含香港）就占了121人，成為壓制記者最嚴重的國家。（路透，本報合成）

    《法新社》報導，無國界記者組織（RSF）12月9日發布年度報告指出，截至今年12月1日，全球因工作而被監禁的記者人數達503人，中國（含香港）就占了121人，成為壓制記者最嚴重的國家。報告並說，今年全球遇害記者共67人，以色列與哈瑪斯在加薩走廊的戰爭，造成29名巴勒斯坦記者死亡，占43%。

    RSF指出，今年全球47國中，因工作而被監禁的記者人數達503人，中國就占了121人，俄羅斯占48人，緬甸占47人，為全球壓制記者最嚴重的前3個國家。

    報告說，共有113名記者遭到習近平政權關押，另有8人被囚禁於香港監獄中，中國仍為全球關押記者最多的國家，監禁人數超過俄國與緬甸2國合計。而俄羅斯關押的外國記者人數高於所有，共有26名烏克蘭記者遭到囚禁。

    報告也說，今年全球遇害記者共67人，較2024年增加1人。其中，以色列與哈瑪斯在加薩走廊的戰爭，造成29名巴勒斯坦記者死亡，而自2023年10月，以哈在加薩爆發衝突以來，已有220名記者遇害，以色列已連續3年成為殺害記者人數最多的國家。

    今年墨西哥也有9名記者遇害，成為近3年來最多，儘管該國總統薛恩鮑姆承諾要保護記者安全。另外，戰火持續的烏克蘭，今年也有3名記者喪生。

    熱門推播