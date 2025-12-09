為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本青森7.6強震30人傷 今晨解除海嘯警報

    2025/12/09 07:44 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗指出，這起規模7.6強震共造成青森縣30人受傷，並發生一件住宅火災。（路透）

    日本青森縣在當地時間8日晚間11點15分發生芮氏規模7.6強震，感受到最大震度的青森縣震度達到「6強」。日本氣象廳於今（9日）早6點20分解除海嘯警報，目前此次地震共造成青森縣30人受傷。

    綜合日媒報導，青森縣東部海岸附近發生規模7.6強震，震源深度為50公里，青森縣測得最大震度達到6強，震央週邊的北海道、岩手縣、宮城縣多地震度也達到5強、5弱。

    日本首相高市早苗指出，這起規模7.6強震共造成青森縣30人受傷，並發生一件住宅火災。總務省消防廳統計，截至今早6點為止，北海道與東北地區收到避難指示的人數共有2萬8090人，遍布30個市村町。

    高市早苗表示，由於這次強震影響，評估認為從北海道到三陸（東北近海）一帶，發生大規模地震的可能性比平時提高，因此發布了「北海道・三陸外海後續地震注意資訊」，同時也請國民必須充分理解，實際上是否會發生大規模地震仍不確定。希望大家基於「自己的生命由自己保護」的原則來採取防災行動。

