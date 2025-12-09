為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    換位子就換腦袋？赫格塞斯2016曾說：軍人有義務拒絕非法命令

    2025/12/09 06:29 國際新聞中心／綜合報導
    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯被踢爆曾在2016年表示，美軍應該拒絕「非法」命令，被質疑雙重標準。（彭博）

    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）曾在2016年表示，美軍官兵應該拒絕來自當時可能成為總統的川普的「非法」命令。然而，當民主黨議員上月表達相同立場時，他卻稱之為「卑劣」。

    英國「衛報」8日報導，關於美軍是否應該拒絕非法命令的爭論，如今已成為一場激烈政治衝突的核心，背景是美國在委內瑞拉與哥倫比亞外海擊殺疑似毒品走私者的事件。

    美國有線電視新聞網（CNN）找到一段2016年3月的影片，當時川普是共和黨總統候選人。赫格塞斯在福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）中，回應川普在辯論會上的說法，澄清軍人確實有義務拒絕任何非法命令。

    赫格塞斯當時說道：「如果那個命令是不合法的，你不可能就這樣照辦。」同月稍後，他在福斯財經新聞網（Fox Business）也重申類似論點。

    當時川普以候選人身分聲稱，若他當選，美軍將會執行包括殺害恐怖分子家屬、以及重啟遭禁止的酷刑手段等命令。

    赫格塞斯在論及川普主張時表示，「軍方不會服從非法命令。」川普後來淡化了他的原始表述。

    如今，赫格塞斯深陷爭議。9月2日，美軍對1艘疑似毒品走私船發動第二次攻擊，擊殺第一次攻擊後倖存的2人。迄今，川普政府在加勒比海與東太平洋共執行20次這類攻擊，據稱已造成逾80人喪生。政府指稱這些人當時正在走私毒品，卻未提出證據。

    批評者形容，這些攻擊是非法行為和法外處決，指出即使毒品走私屬實，也不應該處以未經審判的處決。川普政府則以將相關團體指為「毒品恐怖分子」，為這類行動辯護。

    近幾週以來，赫格塞斯批評民主黨人表達的擔憂，與他2016年所說的完全相同。上月，亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）與其他5位有軍旅背景的民主黨議員發布影片，呼籲軍人拒絕川普政府的「非法命令」，並警告美國憲政面臨內部威脅。

    五角大廈宣布對凱利展開調查，此前川普更痛斥這些議員「現在就應該被關進監獄」，甚至暗示他們可能涉及「可處死刑的煽動行為」。

    赫格塞斯本人則指控，這些民主黨議員散播「卑劣、魯莽且虛假的」資訊。他6日在加州錫米谷雷根總統圖書館的活動中，將疑似毒販比喻成「基地組織」（al-Qaida）恐怖分子。

    他說，「如果你替被指定為恐怖組織的團體工作，並駕船把毒品帶到美國，我們會找到你、擊沉你。毫無例外。」

    他還主張川普有權「按照自己認為適當的方式」採取軍事行動，並駁斥攻擊違反國際法的疑慮。「川普總統可以並將會為捍衛美國利益採取果斷軍事行動。地球上沒有任何國家應對此存有一絲懷疑。」

    然而，在2016年，赫格塞斯主張，軍人若執行非法命令，可能面臨刑事後果，因此軍人有義務拒絕，強調美軍「不會服從其總司令的非法命令」，拒絕非法命令是軍人的義務與倫理標準的一部分。

