    國際

    回應川普新戰略！北京畫「第一紅線」警告：勿縱容台獨勢力

    2025/12/08 18:36 編譯陳成良／綜合報導
    中國外交部發言人郭嘉昆。（路透檔案照）

    中國外交部發言人郭嘉昆。（路透檔案照）

    針對美國川普政府上週五（5日）發布最新《國家安全戰略》（NSS），明確將「建立軍力以嚇阻台海衝突」列為重點目標，中國政府8日做出強硬回應。北京方面誓言將堅決捍衛主權，並重申台灣是美中關係中「不可逾越的第一條紅線」，警告華府不得進行任何外部干涉。

    據《路透》報導，中國外交部發言人郭嘉昆在北京面對媒體提問時，完整闡述了中方立場。他強調：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎的基石，更是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

    郭嘉昆敦促美方應以「極度謹慎」的態度處理台灣問題，並停止縱容或支持「台獨」分裂勢力以武謀獨，或抗拒統一。郭嘉昆強調，中方絕不容許任何外部勢力干涉台灣事務。但他同時補充，中國願意在維護自身主權、安全和發展利益的前提下，與華府合作推動雙邊關係的穩定。

    這份美方戰略文件發布的時機點極為敏感。《路透》報導指出，就在文件公開前夕，北京上週才在東亞海域集結了包括海軍與海警在內的大量船艦，進行了迄今規模最大的海上武力展示。這顯示北京在回應美方戰略調整時，正採取外交警告與軍事施壓並行的策略。

    美國新版國安戰略將台海和平穩定視為核心利益，並尋求與印太盟友建立集體嚇阻力量。對此，台灣方面已宣示將強化自我防衛能力，包括計畫在2030年前將國防預算提升至GDP的5%，並編列鉅額特別預算採購先進武器，以因應中國日益升高的軍事威脅。

