    評川普2.0國安戰略 中國：美應兌現承諾、謹慎處理台灣議題

    2025/12/08 17:21 中央社
    針對白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告的涉台內容，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，美方應兌現「美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」。（路透檔案照）

    針對白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告的涉台內容，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的共識，妥善管控分歧；他還說，美方應兌現「美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」。

    中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體相關提問時，作上述表示。

    郭嘉昆說，中方注意到這份報告，並始終認為中美「合則兩利，鬥則俱傷」，「相互尊重，和平共處，合作共贏」是中美「正確相處之道，也是唯一正確現實選擇」。中方願與美方一道，推動中美關係繼續保持穩定發展，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

    他又說，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。

    郭嘉昆聲稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」。

    他宣稱，美方應確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，兌現「美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」，停止「縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨、以武拒統」，中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志，堅定不移。

    美東時間5日，白宮公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

    報告提到，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。

