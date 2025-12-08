為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    待哈瑪斯交還人質遺體 以色列：停火第二階段最快月底開始

    2025/12/08 00:14 國際新聞中心／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡表示，在哈瑪斯交還最後1名人質遺體後，以、哈最快本月底就會進入停火的第二階段。（歐新社）

    以色列總理納坦雅胡表示，在哈瑪斯交還最後1名人質遺體後，以、哈最快本月底就會進入停火的第二階段。（歐新社）

    以色列總理納坦雅胡7日表示，在巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」交還最後1名人質遺體後，以色列與哈瑪斯「預計很快就會進入停火的第二階段」。

    美聯社報導，在與來訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）共同召開的記者會上，納坦雅胡強調，第二階段，即哈瑪斯解除武裝與加薩走廊的非軍事化，最快可在本月底開始。

    哈瑪斯至今尚未交出吉維利（Ran Gvili）的遺體。吉維利是一名24歲的警察，在2023年10月7日哈瑪斯主導的攻擊中遭到殺害，其遺體被帶往加薩。

    第二階段也包括在加薩部署一支國際部隊以維持安全，以及在美國總統川普領導的國際委員會監督下，成立一個臨時巴勒斯坦政府來負責日常行政。

    交還吉維利遺體，以及以色列做為交換歸還15具巴勒斯坦人遺體，將完成川普20點停火計畫的第一階段。

    哈瑪斯表示，由於部分遺體埋在以色列為期2年攻勢造成的瓦礫之下，仍無法全部尋獲。以色列則指控哈瑪斯拖延，並威脅若未交還全部遺體，將恢復軍事行動或扣留人道援助。

    梅爾茨表示，做為以色列最緊密的盟友之一，德國正協助停火計畫第二階段的落實，包括向美國主導、位於以色列南部的軍民協調中心派遣軍官與外交官，以及向加薩提供人道援助。

    納坦雅胡表示，外界原本不認為第一階段能達成，而第二階段同樣艱鉅。「我已向（梅爾茨）總理提到，還有第三階段，那就是讓加薩去極端化。這件事也被認為是不可能的。但德國做到了，日本做到了，波斯灣國家也做到了。加薩也能做到，但前提是哈瑪斯必須解體。」

    梅爾茨表示，德國對以色列的支持不變，基於納粹大屠殺的歷史，德國將「永遠捍衛以色列的存在與安全」，「這是我們關係中永不改變的核心。今天是如此，明天是如此，永遠都是如此。」

    梅爾茨也重申，德國仍相信「兩國方案」是最佳可能選項，但「德國聯邦政府的立場是，承認巴勒斯坦國只能在相關進程的終點，而非起點。」

