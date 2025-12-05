為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宏都拉斯總統候選人納斯拉亞　宣稱投票數據遭篡改

    2025/12/05 01:45 中央社

    宏都拉斯總統大選，兩名候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）與阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票始終呈現拉鋸，納斯拉亞今天表示投票數據遭篡改，呼籲對此展開調查。

    路透社報導，納斯拉亞在社群媒體表示，「我在此公開譴責，今天凌晨3時24分，螢幕突然一片漆黑，一個像是2013年選舉使用的演算法，篡改了投票數據。」

    納斯拉亞聲稱，他所屬的自由黨（Liberal Party）有108.1萬張選票被移轉到另一名候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）名下；阿斯夫拉領導的「國家黨」（National Party）則有107.3萬張選票，被算在他自己這方。

    宏都拉斯大選採一輪勝負制，候選人僅須拿下最高票即可當選。

    美國總統川普在選戰中力挺阿斯夫拉，他日前揚言若阿斯夫拉落敗，美國將刪減對宏都拉斯的援助。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果（阿斯夫拉）沒贏，美國就不會繼續把錢投入無底洞。」

    宏都拉斯這次大選受到各界關注，同為在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示如果勝選，可能恢復與台灣的外交關係。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府2023年與台灣斷交，轉與北京建交。（編譯：屈享平）1141205

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播