支持度創新高！美智庫民調60％支持出兵保衛台灣 79％支持台獨

美國「雷根總統基金會暨研究所」最新民調顯示，美國民眾對於台灣、烏克蘭的支持度創下歷史新高。（彭博檔案照）

美國「雷根總統基金會暨研究所」4日公布最新民調，調查顯示，如果中國入侵台灣，60%民眾支持美國出兵保衛台灣，高於去年的48%；另外，有79%美國民眾支持承認台灣獨立，高於去年的73%。

雷根總統基金會暨研究所今日發布新聞稿 表示，最新民調顯示，美國民眾對於台灣、烏克蘭的支持度創下歷史新高。在台灣部分，如果中國入侵台灣，有60%民眾支持美國出兵保衛台灣，高於去年的48%。另外，有77%的受訪者認為，美國軍隊保衛台灣免受中國侵略「至關重要」。

民調顯示，美國對保衛台灣的支持是強勁的、跨黨派的，並且正在增長。有超過四分之三（77%）的美國人（其中包括81%的共和黨人和78%的民主黨人）表示，美國軍方保衛台灣免受中國侵略是重要的。當被問及原因時，首要原因是美國對戰略夥伴的承諾（23%）；其次是捍衛民主和主權（16%）。另外的三項考量還包括經濟供應鏈問題、遏制中國擴張，以及道德義務（各佔14%）。

針對「若中國入侵台灣」問題，有79%民眾支持承認台灣獨立（高於去年的73%）；74% 贊成對中國實施制裁（高於去年的66%）；71%贊成向台灣運送更多軍事裝備（高於去年的56%）；70%支持美國對台灣移入軍事資源（高於去年的58%）；60%支持美國出兵保衛台灣（高於去年的48%）。

民調在結果中總結，美國民眾對於保衛台灣的支持度在一年內有顯著增長，而且這種支持是高度跨黨派的。主要的理由是履行對戰略夥伴的承諾，以及捍衛民主價值。另外，在所有可能的軍事和政治回應選項中，承認台灣獨立也獲得了最高的支持度。

雷根總統基金會暨研究所委託調查業者Beacon Research與Shaw & Co. Research進行調查，時間為10月23日至11月3日，共訪問2507名美國成年人。其中984份回覆是透過真人電話訪談收集，另外1523份回覆是線上收集。平均訪談持續約25分鐘，估計的誤差範圍為正負1.96個百分點。部分問題僅詢問了一半受訪者，其相關誤差範圍為正負 2.77 個百分點。

美國民眾對保衛台灣的支持度一年內有顯著增長，且支持高度跨黨派。（取自雷根研究所）

