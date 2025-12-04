川普稱普廷「想結束戰爭」！ 特使密會無突破

俄羅斯總統普廷（右3）2日在克里姆林宮與川普特使魏科夫（左2）及女婿庫許納（左3）舉行會談。儘管川普宣稱普廷有意停戰，但克宮事後表示，美方提出的和平方案仍有部分「不可接受」。（路透）

儘管美俄在莫斯科的高層會談未取得具體突破，美國總統川普3日仍樂觀表示，他相信俄羅斯總統普廷有意結束這場持續近4年的俄烏戰爭。川普透露，其特使與女婿庫許納（Jared Kushner）在克里姆林宮與普廷會談至深夜，雙方隨後將轉往佛羅里達州，與烏克蘭談判代表進行後續磋商。

克宮稱美方案部分不可接受 戰場勝利增底氣

據《法新社》報導，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納在莫斯科的會談並未達成停火協議。克里姆林宮事後表示，美方提出的和平計畫，包含要求烏克蘭割讓東部頓巴斯部分地區的內容，仍有部分「不可接受」。

請繼續往下閱讀...

儘管如此，川普對記者表示：「我可以告訴你，他們與普廷總統進行了一次相當不錯的會面。」當被問及普廷是否真心想停戰時，川普回答：「他想結束戰爭，這是他們的印象。」但他同時語帶保留地說，現在斷言結果還太早，「因為一個巴掌拍不響（it takes two to tango）。」

相較於白宮的樂觀，莫斯科的態度顯得更為強硬。克里姆林宮助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）直言：「談判的進展與性質，受到了俄軍最近幾週在戰場上取得成功的影響。」俄軍近期在烏東推進速度加快，甚至聲稱已攻佔戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），雖遭烏軍否認，但戰場優勢無疑強化了俄方的談判地位。

普廷日前更發出嚴厲警告，稱若歐洲想要戰爭，莫斯科已準備好應戰。不過發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，俄羅斯仍致力於外交途徑，「我們準備好進行各種必要的會面以達成和平協議。」

特使轉戰佛州 會晤烏克蘭代表

在結束莫斯科行程後，魏科夫與庫許納預定於4日在佛羅里達州與烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在基輔表示，和平的機會之窗已經開啟，但必須伴隨著對莫斯科的壓力。北約秘書長呂特（Mark Rutte）則承諾將採購數億美元的美製武器援烏，確保烏克蘭在談判桌上處於「盡可能強勢的地位」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法