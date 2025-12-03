日國防轉移再升級 出口指揮控制系統助菲打造防空網

日本陸上自衛隊今年7月在1場多國聯合軍演中，發射1枚03式地對空中程飛彈。（歐新社）

日本媒體3日報導，日本正準備對菲律賓出口1套指揮控制系統，為日菲2國在國防裝備合作上的一大進展；值此中國擴大區域軍事存在之際，此舉反映出日本日益著重對菲律賓轉移國防技術。

日媒引述日本防衛省消息人士的話說，該指揮控制系統專為防空作戰設計，整合雷達與感應器數據，以探測敵方飛機與飛彈、集中處理訊息，以及落實協調指揮與控制。

根據日本現行的國防裝備轉移指導方針，出口僅限救援、運輸、預警、監視與掃雷5類；上述對菲國轉移的指揮控制系統，被當局判定符合預警與監視，依現行規定允予出口。

日本已對菲國提供空中監視雷達設備。官員說，而今日本再對菲國出口指揮控制系統，將可使日菲2軍更順暢地分享資訊。1名防衛高官說，日菲正在籌備打造1個共同的防空系統。

報導中還指出，菲國國防當局近日表達日本的03式（Type-03）地對空中程飛彈的興趣；該飛彈能攔截敵方飛機與巡弋飛彈，還能與前述日本已經或即將對菲國出口的國防裝備整合使用。

但依現行規定，03式飛彈不屬於可出口的5類國防裝備，日本執政黨自民黨及其執政夥伴日本維新會已同意明年廢除5類限制，為03式飛彈出口鋪路。

