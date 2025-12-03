為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓國會通過詐欺罪修法 最高可判刑30年

    2025/12/03 15:21 即時新聞／綜合報導
    南韓國會通過《刑法》詐欺罪修法，詐騙犯最高可判處30年有期徒刑。南韓國會示意圖。（彭博）

    南韓國會今（3日）通過《刑法》詐欺罪（사기죄）修法，實施後對語音釣魚、投資詐騙等嫌犯最高可判處30年有期徒刑，比以前最高15年翻了1倍。

    《朝鮮日報》報導，南韓國會所通過的詐欺罪修正法案，將目前的「最高10年有期徒刑或2000萬韓元（約新台幣42.6萬元）罰款」，提高到「最高20年有期徒刑或5000萬韓元（約新台幣106.6萬元）罰款」。

    另外，在被告犯下多起案件時，法官可以依造數罪併罰原則，將法條上的最高刑期額外增加50％，因此以前詐欺罪入獄最多就是10+5年，新法則是20+10年。

    據了解，南韓的《特定經濟犯罪加重處罰等相關法》，最高可判無期徒刑，但必須要受害者損失逾5億韓元（約新台幣1065萬元）。在一些詐走數千億韓元的案件中，由於沒有單一受害者被騙超過5億，因此只能以《刑法》詐欺罪的最高15年判刑，經過修法後終於增為30年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

