印度跨種姓情侶悲劇！女方家族疑設局殺男友 她披嫁衣悲痛完婚

印度一名21歲女子安查（Anchal）控訴，自己與相戀3年的男友薩克夏姆（Saksham Tate）本已準備步入婚姻，卻因「跨種姓」遭家族設局欺騙，最後更被父兄當街活活打死。（擷取自社群平台Ｘ）

印度馬哈拉什特拉邦一名21歲女子安查（Anchal）聲淚俱下向媒體控訴，她與相戀3年的男友薩克夏姆（Saksham Tate）原本已準備步入婚姻，卻因「跨種姓」遭家族設局背叛，最後男友更被父兄當街活活打死。悲痛欲絕的她披上嫁衣，在遺體旁完成象徵性的婚禮儀式，令人心碎的畫面在社群瘋傳，引爆全印度震撼。

根據《NDTV》報導，20歲的薩克夏姆因跨種姓交往遭女方家族鎖定，日前遭痛毆、槍擊，最終不治。安查哀痛表示，兩人交往3年、一起有許多夢想，家人甚至口頭答應會替他們舉辦婚禮，「但最後他們背叛了我們。」

安查稱，家人不滿男友出身「Jai Bhimwala」，意指印度達利特階層，也就是社會中最底層、長期遭歧視的族群。家人甚至要求信仰佛教的薩克夏姆若想娶她，必須改信印度教。她哭訴，「他什麼都願意為我做，我真的不知道最後怎麼會變成這樣……」

案發當晚，薩克夏姆與朋友外出時，安查的哥哥希梅什（Himesh Mamidwar）找上門挑釁，隨後開槍擊中他的肋部，又以磚瓦砸破頭部，當場奪命。警方事後逮捕父兄等6人，並依《防制暴行法》及《武器法》重罪偵辦。

更令外界震驚的是，安查指控兩名警察疑似在事前「煽動殺意」。案發當天上午，她被弟弟逼到警局要求控告薩克夏姆，但她拒絕。兩名警察德拉吉（Dheeraj Komalwar）和馬希特（Maheet Asarwar）竟對弟弟說：「你們常因殺人來這裡，怎麼不乾脆把妳妹妹的男人也殺了？」弟弟竟回：「好，我晚上就殺他，再來找你們。」安查痛批，「如果連警察都這樣，那人民還能相信誰？」

命案隔天晚間，當家屬準備薩克夏姆的葬禮時，安查突然趕到，堅持要替亡夫完成象徵性的婚禮。她伏在遺體旁痛哭、為亡夫戴上花環的畫面在網路掀起海量轉傳。她哽咽表示，「父親和哥哥們一直威脅要殺他，現在他們真的這麼做了。我要求正義，他們應該被處以死刑。」

她透露，家族已將她永遠逐出家門，因此決定與薩克夏姆家人同住。儘管遭逢巨變，她仍堅信司法會還她公道，「有那麼多人支持我，人不該因為種姓被殺。」

