    首頁 > 國際

    高市早苗出席阿拉伯投資會議 霸氣喊出《進擊的巨人》名言

    2025/12/01 15:49 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗今在東京出席「未來投資倡議」（FII）會議，她引用了人氣漫畫《進擊的巨人》中的一句台詞，向底下與會者喊到「全都閉嘴，全部都投資在我身上就對了」。（彭博）

    日本首相高市早苗1日在東京出席「未來投資倡議」（FII）會議，她在演講中引用了人氣漫畫《進擊的巨人》中，主角艾連·葉卡的一句台詞，向底下與會者喊到「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了」。

    綜合日本媒體報導，沙烏地阿拉伯主辦的「未來投資倡議」會議首度在日本舉行，日本首相高市早苗出席會議並發表演說，高市向出席會議的投資者與企業強調：「高市內閣成長的關鍵在於『危機管理投資』。這是針對經濟安全保障、糧食安全保障、能源安全保障、健康醫療安全保障、國土強韌化對策等各種風險與社會課題，由官民攜手合作、先發制人所進行的戰略性投資。」

    針對中國擁有全球市佔率優勢的稀土採購，高市也表示：「將進一步強化建立稀土等重要礦物的替代供應路徑等措施，以增強供應鏈的韌性。」

    最後，高市早苗以人氣漫畫《進擊的巨人》中，主角艾連·葉卡的一句台詞做結尾，她以英語說道：「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了」（Just shut your mouths! And invest everything in me），此言一出，底下爆發出地鳴般的掌聲，她強調：「我想大家已經明白我想說什麼了。日本回來了、請投資日本。」

