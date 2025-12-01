疑海水溫度升高 日本養殖牡蠣大規模死亡

日本廣島似島地區的牡蠣養殖場。（美聯社）

《法新社》報導，日本官員1日表示，該國主要牡蠣產區部分地區的牡蠣正在大規模死亡，很可能是由於海水溫度升高所致。

據報導，在日本西部瀨戶內海周邊沿岸地區，約90％的養殖牡蠣已經死亡。該地區佔日本養殖牡蠣總產量的4分之3以上。在當地養殖牡蠣超過20年的業者森尾達也（Tatsuya Morio，音譯）表示，他過去從未見過這種情況。

與瀨戶內海接壤的廣島地區海洋產品部門官員橫內昭一（Shoichi Yokouchi，音譯）表示，他懷疑水溫升高及其他因素是導致牡蠣大規模死亡的罪魁禍首。

根據廣島縣數據顯示，今年7月至10月的牡蠣養殖重要時期，廣島沿海平均水溫比1991年至2020年的平均水平高出攝氏1.5至1.9度。橫內昭一解釋：「如果高溫持續數週，會削弱牡蠣的抵抗力，使其更容易感染病毒和細菌」。

據了解，牡蠣的捕撈死亡率通常在30％至50％之間，但日本農林水產省表示，11月中旬進行的調查顯示，廣島縣中東部的牡蠣死亡率高達60％至90％，而西部其他地區的死亡率則處於正常水準或略有上升。

負責海洋產品技術研究的官員藤井真一郎（Shinichiro Toi）表示：「今年7月降雨量少，加上水溫高，導致鹽度上升，對牡蠣造成傷害」。

養殖業者森尾達也告訴當地電視台「廣島家庭電視台」，即使是那些被認為更能耐受高溫的牡蠣也受到影響。兵庫縣的牡蠣養殖戶竹內大樹（Daiki Takeuchi，音譯 ）表示，倖存下來的牡蠣「長得很差」，只有平均大小的一半左右，很難賣出去。

與此同時，農林水產省表示，東北部三陸沿海的牡蠣似乎沒有受到影響，該地區的牡蠣產量約佔日本養殖牡蠣總產量的17％。

台灣、新加坡、越南、泰國和香港是日本牡蠣的主要進口國。

