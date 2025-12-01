宏福苑惡火釀146死！菲傭「抱嬰狂奔23樓」 逃生不忘開直播示警

香港宏福苑大樓罹難人數增加至146人。（路透）

香港大埔宏福苑11月26日發生奪命大火，造成至少146人罹難。除了當地住戶，多名外籍幫傭也深受波及。一名倖存的菲律賓籍家庭幫傭妮莉莎（Nerissa Catabay）憶述逃生驚魂，她不僅抱著僱主的嬰兒奔逃，還一路開直播提醒鄰居危險，英勇行動令人動容。

綜合外媒報導，事發時妮莉莎與雇主的嬰兒獨自在23樓，樓內警報卻遲遲沒有響起，她驚覺不對勁後立即打開手機直播，希望提醒其他住戶撤離。她回憶自己「只抱著嬰兒就往外跑，什麼都沒帶，也來不及鎖門」，只想儘快逃出生天。她聽見樓內傳出尖叫聲，又看到鄰近建築竄出火光，加上強風吹拂，火勢迅速蔓延。

由於電梯無法使用，妮莉莎只能抱著嬰兒從23樓往下衝。她表示，跑到11樓時曾停下腳步，因為緊張發抖險些暈倒，但仍咬牙撐下去。全程中她保持冷靜，一手抱孩子，一手拿著手機直播向居民示警。

妮莉莎在受訪時謙稱：「我沒有救到什麼，只是救了我自己。」但事實上，她不僅救下僱主嬰兒，也可能透過直播挽救更多生命。事後，僱主家人遍尋不著兩人的下落，直到看到直播片段，才確認母嬰平安。目前她暫居在僱主親戚家，但仍因火災而情緒低落。

事件曝光後，許多網民紛紛留言讚揚她的勇敢：「一手抱寶寶，一手開直播瘋狂奔跑，敬佩」、「這位姐姐聰明、反應快，救了寶寶和自己」、「臨危不亂還記得開live通知其他人，體力好到單手抱小朋友跑足23層樓」、「她說只是救了自己，但她也拯救了那個寶寶的生命」、「請到這個工人姐姐真的是有福，僱主真的一生都要請她工作」。

