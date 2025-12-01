為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    瑞士民眾否決女性強制服兵役提案 84％選民持否定態度

    2025/12/01 10:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    瑞士選民以壓倒性多數否決1項要求女性參加國防、民防或其他形式的國家服務的提案。圖為行人走過公投海報。（美聯社）

    瑞士選民以壓倒性多數否決1項要求女性參加國防、民防或其他形式的國家服務的提案。圖為行人走過公投海報。（美聯社）

    瑞士選民11月30日以壓倒性多數否決1項要求女性參加國防、民防或其他形式的國家服務的提案。在全民公投中超過84%選民否決這項名為「公民服務倡議」的提案，瑞士26個州中沒有1個州的投票結果接近贊成票的門檻。

    根據《美聯社》報導，另1項提案也被超過78%的選民否決，該提案要求對超過5000萬瑞士法郎（約台幣19.5億元）的個人捐贈或遺產徵收新的國家稅。該稅收原預定用於應對氣候變遷的影響，並幫助瑞士實現其到2050年溫室氣體淨零排放的目標。

    支持「公民服務倡議」的活動人士認為，該計畫能透過強制性國家服務來促進社會凝聚力，或填補某些領域的人力缺口。

    該提案支持者強調，瑞士面臨各種風險，諸如平原洪水、網路攻擊、能源短缺或歐洲戰爭等，而「公民服務倡議」意味著每個人都應為更強大且更能應對危機的瑞士承擔責任。

    瑞士議員們對此抱持反對態度，原因是擔憂成本問題和大量年輕人退出勞動市場會損害經濟。瑞士政府反駁說，軍隊和民防部門人員充足，不應再徵召超出實際需求的人員。

    瑞士政府補充，雖然強制女性服兵役可能被視為邁向性別平等的一步，但這一想法會給許多女性帶來額外負擔，尤其她們已經承擔了大部分無償的育兒及家務勞動。

    瑞士政府也反對對大額捐贈或遺產徵收新稅的提案，認為該提案一旦通過，可能會促使約2500名富有瑞士人遷居他處。

