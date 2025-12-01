為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

    2025/12/01 03:06 中央社

    羅馬天主教教宗良十四世今天針對歷經數十年的以色列和巴勒斯坦衝突重申梵蒂岡立場，強調其唯一解決方案必須涵蓋建立巴勒斯坦國。

    路透社報導，第一位美國籍教宗在從土耳其飛往黎巴嫩的專機上舉行首場機上記者會。教宗良十四世（Pope Leo XIV）指出：「教廷已經公開支持兩國方案多年。我們都知道，目前以色列仍未接受這個解決方案，但我們認為這是唯一解方。」

    他以義大利語表示：「我們同時也是以色列的朋友，正尋求為雙方調解，可能有助於逐步接近找出兼顧各方正義的解決之道。」

    在最大盟友美國也表態支持巴勒斯坦獨立後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍重申反對建立巴勒斯坦國。

    8分鐘簡短記者會聚焦教宗的土耳其之行。這是自從他於5月當選成為全球14億天主教徒領袖以來首度進行海外訪問。良十四世於11月27日至30日前往此行首站土耳其。

    教宗表示，他與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）討論以巴和俄羅斯－烏克蘭這兩場衝突。良十四世說，土耳其在協助終結這兩場戰爭過程中扮演重要角色。

    他在土耳其訪問期間曾警告，由於全球發生異常多起血腥衝突，人類的未來正岌岌可危，並且譴責以宗教之名發動的暴力行徑。（編譯：何宏儒）1141201

