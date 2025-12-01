為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死　2004海嘯後最慘重天災

    2025/12/01 02:12 中央社

    斯里蘭卡國家災害管理中心指出，氣旋迪特瓦引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。

    法新社報導，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）是過去20年來重創這個島國的最嚴重天災。官員指出，隨著救難人員清理遭倒樹和土石流阻斷的道路，受創最重的中部地區災損程度正逐漸明朗。

    國家災害管理中心（Disaster Management Centre）表示，死亡人數已從今天稍早的212人增加為334人，有近400人失蹤，創紀錄降雨對超過130萬人造成影響。

    為因應這場災難，總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）宣布進入緊急狀態，矢言在國際援助下重建國家。

    他在全國演說中指出：「我們正面臨我們歷史上最大、最具挑戰性天災。我們絕對會打造一個比過去更好的國家。」

    這是自從2004年印度洋地區發生毀滅性海嘯以來最慘重天災。當年海嘯在斯里蘭卡造成約3萬1000人喪生，超過100萬人無家可歸。

    斯里蘭卡多數地區今天雨勢減緩，但首都可倫坡低窪地區仍一片汪洋，當局正準備展開大規模賑災行動。

    一架對受困可倫坡以北一間醫院病患運送食物的貝爾212型（Bell 212）直升機今晚墜入河中。5名機組人員已全數送往鄰近醫院救治。

    官員指出，印度派遣的一架直升機今天從距離可倫坡東北約90公里處的中部科特馬勒鎮（Kotmale）救出受困的24人，其中包括一名孕婦和一名坐輪椅的男子。

    斯里蘭卡空軍表示，巴基斯坦也派遣救援團隊前來，日本則承諾提供援助，並將派出團隊評估災區的緊急需求。

    氣旋迪特瓦昨天北轉朝印度方向前進。當局指出，首都的洪水預計至少還需一天才會退去。天氣預報顯示暫時不會再降雨。（編譯：何宏儒）1141201

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播