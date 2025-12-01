氣旋迪特瓦重創東南亞 泰國、印尼、斯里蘭卡逾900人罹難

由「迪特瓦」氣旋引發的洪水與山崩重創泰國、印尼和斯里蘭卡等國，死亡人數在11月30日大幅攀升至超過900人。（路透）

印尼、泰國與斯里蘭卡當局正加緊清理瓦礫，並尋找數百名失蹤者；在南亞各地發生的毀滅性洪災與山崩中，至11月30日已有超過900人喪生。

做為氣候危機對暴風雨模式與極端天候影響的最新例證，近日東南亞部分地區因強烈季風雨勢而嚴重受災，數千人受困，無處避難，也缺乏必要物資。

斯里蘭卡方面，當局表示，由「迪特瓦」（Ditwah）氣旋引發的洪水與山崩已使死亡人數在30日大幅攀升至334人，且仍有更多人下落不明。這是20年來襲擊該國最嚴重的自然災害。

在印尼，官員表示已有超過442人死亡，另有402人失蹤；當局正試圖抵達蘇門答臘島受災最嚴重的地區，當地數千人受困且缺乏必要物資。蘇門答臘島至少有2個地區到30日仍無法進入，當局已從雅加達派出2艘軍艦運送援助物資。

美聯社報導，一些人在暴雨引發山崩、破壞道路、壓垮通訊線路後，正努力尋找食物和水。社群媒體流傳的影片顯示，民眾翻過正在崩落的路障、淹水道路與破碎玻璃，試圖取得食物、藥品與瓦斯罐；有人為了抵達受損的便利商店，不得不涉過齊腰深的水。

天候條件與缺乏重型機械也阻礙救援行動。援助物資抵達受災最嚴重的北蘇門答臘省實武牙（Sibolga）市與中塔帕努利（Central Tapanuli）地區的速度緩慢。

在泰國，當局持續提供援助並清理由過去10年最嚴重洪災之一造成的破壞，至少已有162人死亡。泰國政府推出的救濟措施，包括向失去家人的家庭提供補償，但外界對泰國的防災應對愈來愈多批評，已有2名地方官員因涉嫌失職遭到停職。

每年6至9月的季風季通常會帶來豪雨，引發土石流與山洪。今年，一場熱帶風暴使情況更加惡化，印尼與泰國的傷亡人數是近年2國洪災之最。

氣候危機已影響暴風雨模式，包括季節的長度與強度，導致更大雨量、山洪暴發與更強的陣風。

在斯里蘭卡首都可倫坡，低窪地區30日被強烈氣旋帶來的大雨淹沒，引發土石流，造成數百人死亡、更多人失蹤。約有14.8萬人被迫撤離，目前住在臨時收容所。

官員表示，受災最嚴重的中部地區，因救援人員正在清理被樹木傾倒與土石流阻斷的道路，災情全貌才剛剛被逐步揭露。

