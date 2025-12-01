中國客變少沒在怕！日飯店餐飲業者：早已設法降低對中依賴

中國政府呼籲人民避免前往日本，但半個月來日本旅遊業界整體態度冷靜。（歐新社檔案照）

自中國政府於11月14日因反對日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答詢內容，而呼籲人民避免前往日本後，半個月來日本部分地區開始出現團體旅客取消行程等影響，但日本旅遊業界整體態度冷靜。另一方面，日本也正逐步擺脫對中國觀光客的高度依賴。

產經新聞11月30日報導，影響最明顯的是中國團客較多的關西地區。根據大阪觀光局的資料，大阪府內約20家飯店在12月底前的中國旅客訂房中，已有50％至70％取消。相較之下，東京多家飯店業者普遍表示，「目前沒有明顯影響」，呈現地區差異。

請繼續往下閱讀...

報導指出，短期內的衝擊恐難以避免，尤其是明年2月適逢中國農曆春節，航空與旅遊分析師鳥海高太朗指出，春節觀光商機相當嚴峻，影響至少會持續到明年春天，最快可能需要半年到1年才會恢復。

在東京、大阪、京都等地，先前飆漲的飯店住房價格已開始回落。鳥海指出，未來都市地區可望因過度觀光（觀光公害）緩解，加上日本本地旅客回流而受惠，但仍不足以彌補春節期間減少的部分。

關鍵在於降低對中國市場的依賴。根據日本政府觀光局資料，今年1至10月的訪日旅客達3554萬7200人，其中中國以約23％居首，但已低於2019年的約30％。

另外，最新的10月數據顯示，南韓、台灣、美國等13個國家與地區的訪日人數，創下歷年同月新高。其中，中東地區較去年同期大增33.8％，德國則成長29.2％。

據報導，雖然日本各地觀光景點的中國旅客逐漸減少，但不少飯店與餐飲店仍相對淡定。這些業者的共同點是：客層已拓展至歐美、東南亞等地，因此可以避開針對觀光產業的「中國風險」。

在東京淺草雷門前拉人力車的岩崎櫂表示，過去大約3成的顧客是中國人，如今幾乎不見蹤影。他不會中文，但擅長以英語接待客人，「現在更專注服務歐美與東南亞旅客，營業額沒有太大變化。」

人氣甜點店「芋屋興伸」的三橋由香利也說，之前客人大多是中國人，最近則以南韓與歐美客居多。即使中國客減少，其他國家的觀光客及修學旅行學生仍然大排長龍。萬雷飯店則說，即使中國旅客的訂房取消，但目前入境旅客的主力是來自美國與澳洲，因此「沒有危機感」。

在淺草以外，也有業者認為影響有限。位於東京都千代田區的帝國飯店雖有少數宴會取消，但認為「相較其他飯店，影響應該不算大」。經營東京椿山莊大飯店的藤田觀光株式會社也回應，目前沒有受到顯著影響，因為在武漢肺炎（COVID-19）疫情期間中國客源減少時，便積極拓展歐美與澳洲市場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法