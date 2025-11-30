高市早苗「台灣有事」論 余茂春：美國應效法日本 對台採取「戰略清晰」表述

美國總統川普首次任期的中國政策重要智囊、現任華府智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春指出，美國需要日本首相高市早苗式的「戰略清晰」表述，台灣防衛不僅是台灣的問題，也是美國的問題。（中央社檔案照）

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈。美國總統川普首次任期的中國政策重要智囊、現任華府智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春指出，高市將日本的立場奠基於日本安全環境中的地理與戰略現實，美國需要高市早苗式的「戰略清晰」表述，台灣防衛不僅是台灣的問題，也是美國的問題；保衛台灣符合日本的國家利益，也同樣符合美國國家利益。

高市表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。余茂春在華盛頓時報（Washington Times）的專欄中指出，高市並非將日本的立場建立在抽象的主權爭議或歷史主張之上，而是奠基於日本安全環境中的地理與戰略現實，藉此為其他民主國家，尤其是美國，提供一個重新思考自身在台灣未來中所涉利害關係的範例。

請繼續往下閱讀...

余茂春指出，北京偏好的敘事是台灣議題為中國內政，其他國家不應干預，這種框架迫使國際社會從中國民族主義的視角，而非以印太地緣政治平衡的觀點來看待台灣安全；各國表示「反對片面改變現狀」、「支持和平解決方案」或「維持戰略模糊」，卻鮮少明確表述台灣的命運對其自身國家安全所代表的意義為何。

文章分析，高市不浪費時間去爭論中國的歷史主張或台灣的政治地位，而是聚焦台灣安全對日本的影響，一旦台灣淪陷，日本的安全也將隨之崩解。因此，保衛台灣對於日本自身安全至關重要。

余茂春認為，高市的主張為其他民主國家提供清楚闡述自身利益的範本，「華府尤其應該注意這點」，因為美國與日本相同，一旦台灣被北京控制，華府面對的戰略環境將發生劇烈改變。台灣在全球晶片製造的主導地位若落入中共手中，將嚴重損害美國經濟，解放軍掌控下的台灣將使「第一島鏈」出現裂痕，讓中國得以擴大軍力投射範圍，也會削弱美日、美菲同盟，威脅關島，並摧毀美國在亞洲做為安全保證者的可信度。

余茂春強調，美國需要高市表述的那種「戰略清晰」，台灣的防衛不僅是台灣的問題，也不主要是中國的問題，它是美國的問題，「這不是只為了保護民主或避免衝突，而是為了阻止全球權力平衡出現足以讓美國變得更不安全、更不具影響力且更無力塑造國際秩序的劇烈變化」。因此，捍衛台灣，在最實際且最深遠的意義上，就是捍衛美國的未來。

儘管面對中國持續報復，日本經濟新聞社與東京電視台於11月28日至30日進行的最新民調顯示，高市內閣的支持率達75％，與10月前次調查的74％幾乎持平，不支持率僅有18％。高市內閣自10月就任以來，已連續2個月支持率維持在7成以上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法