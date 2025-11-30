悽慘片！「裸騎」上街慘遭擊落 英國大叔喊冤：我是為公益

英國大叔「裸騎」腳踏車，慘遭機車騎士擊落。（翻攝YouTube頻道「news.com.au」 ）

英國艾塞克斯郡（Essex）一名59歲男子布朗（Robert Brown），8月參加「四個季節世界裸體自行車遊行」（Four Seasons World Naked Bike Ride）慈善活動時，光天化日之下竟被一名垃圾清理工誤認為「變態」而衝上前重拳毆打，導致他從單車上摔下受傷。布朗透露，這場無妄之災讓他如今必須依賴拐杖才能行走，但他誓言：「如果我不繼續騎車，那就代表他贏了，我不會停止！」

據《太陽報》報導，布朗在8月9日於科爾切斯特（Colchester）參與公益裸體騎行時，遭46歲的垃圾清理工李．特納吉（Lee Turnage）錯把他當成「變態」，上前揮拳襲擊（影片在此）。特納吉本月已在伊普斯威奇刑事法院被判緩刑，罪名為傷害身體。

布朗來自艾塞克斯郡坦德林區，是資深網站設計師，也是參與公益騎行活動長達15年的自然主義者。他表示，這次攻擊讓他手腳擦傷、左腿腫脹，如今長距離走路都必須依靠手杖，「但這並不會阻止我參加活動。如果我放棄了，那就等於讓攻擊者得逞。」

布朗強調，英國法律明定公共裸體並非犯罪，自然主義是一種生活方式，而非任何形式的「猥褻」。英國警察學院也明確表示，裸身本身不構成刑事犯罪，除非涉及性犯罪或令人恐慌、騷擾的行為。

他說：「我們不是變態。要改變大眾對自然主義的誤解，需要更多公開活動，讓大家知道裸體並不可恥。」

布朗回憶當時，特納吉騎無照摩托車從旁經過，向他們比出「下流手勢」並破口大罵。他為提醒隊伍中聽障朋友避開對方，正準備靠到路邊時，卻遭特納吉折返猛拳重擊，「我只感到一聲巨響，然後我人就在地上了。」

布朗跌落電動自行車，背部煞車毀損、車架歪斜，甚至連前輪馬達都撞到偏移，但仍慶幸「至少沒有骨折」。由民眾報警後，警方介入調查，他隔天也到醫院檢查，醫師估計腿部腫脹至少需兩到三個月才能消退。布朗說：「法官特別指出，我因全裸而遭受更大屈辱，這起案件已成首例，也形成法律參考。」

身兼自然主義行動組織成員的布朗呼籲外界理解自然主義者的權利與理念，「裸體完全合法，大多數人看到我們騎行都會帶孩子來加油。我們希望社會更能理解：裸露不是犯罪，更不會傷害任何孩子。」

