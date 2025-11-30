納坦雅胡求以色列總統特赦 反對黨怒轟：心虛才求饒

以色列總統赫佐格辦公室表示，總理納坦雅胡（見圖）已正式請求，希望總統能赦免他。（路透）

纏訟多年的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）貪腐案出現驚人轉折。納坦雅胡過去始終堅稱自己清白、矢言要在法庭上證明無罪，近日他卻突然態度大轉彎，已正式向總統赫佐格（Isaac Herzog）提出特赦請求，企圖透過總統的特權來終結對他涉及賄賂、詐欺、背信等罪名的刑事審判。納坦雅胡在信中強調，特赦是為了「公共利益」，但反對黨怒轟：「只有心虛有罪的人才會請求特赦！」

根據《CNN》報導，納坦雅胡在週四提交、週日公開的一頁信件中寫道，他個人的「切身利益」是想在審判中證明清白，但「公共利益要求我們做出不同的選擇」，表示這場審判已成為「激烈爭議的焦點」，持續纏訟不利於國家治理。他並未在信中承認任何罪行，也沒有對他的政治生涯做出承諾。

請繼續往下閱讀...

這項請求是這位以色列任期最長總理的一次戲劇性逆轉，他曾多次保證起訴書將會自行崩解，他將在法庭上獲判無罪。如今，在審判仍預計持續數年的情況下，他以「國家安全挑戰」和「促進國家團結」為由，要求總統介入。

這項特赦請求立即引爆政壇怒火。以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）敦促總統赫佐格拒絕這份特赦，他強調：「你不能在沒有認罪、表達悔意和立即退出政壇的前提下，就給予納坦雅胡特赦。」

左翼「民主黨」（Democrats）領導人戈蘭（Yair Golan）更是在社群媒體X上直言：「只有心虛有罪的人才會要求特赦。經過八年審判，他的案子並未崩潰，納坦雅胡現在卻要求特赦。」

此外，以色列司法慣例顯示，總統的特赦權雖然廣泛，但通常只適用於已被定罪的個人。以色列民主研究所的研究員指出，在審判前或審判期間就特赦，風險在於可能讓總統變成一個「繞過執法和司法系統」的最高權力機構。

儘管爭議巨大，納坦雅胡的政治盟友仍出面力挺。極右翼國家安全部長本-格維爾（Itamar Ben Gvir）表示，特赦對「國家安全至關重要」。

美國總統川普也在本月稍早便曾致信赫佐格總統，公開呼籲特赦他這位最堅定的國際支持者，稱納坦雅胡是一位「強大且果斷的戰時總理」。在川普致信後，以色列第12頻道的民調顯示，48%民眾反對無條件特赦，支持者則為44%，其餘8%未表態。

納坦雅胡是以色列史上首位在任時面臨刑事起訴的總理，他所涉及的最嚴重案件，包括涉嫌向電信公司股東提供價值超過2.5億美元（約新臺幣78億4797萬元）的監管優惠，以換取對方新聞網站對他的正面報導。

美國的總統川普也在本月稍早便曾致信赫佐格總統，公開呼籲特赦納坦雅胡（右）。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法