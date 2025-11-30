為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    打擊俄國目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

    2025/11/30 20:08 中央社
    烏克蘭部隊借助AI的力量操控無人機，精準的完成攻擊任務。（法新社資料照）

    烏克蘭部隊借助AI的力量操控無人機，精準的完成攻擊任務。（法新社資料照）

    烏克蘭無人機操作員梅克斯（Mex）回憶說，他近日鎖定一輛俄羅斯戰車這類高價值目標，從20公里外發動攻擊，他表示若少了人工智慧（AI）輔助瞄準系統協助，根本無法辦到。

    路透社報導，以軍中呼號代稱其名、現年31歲隸屬烏克蘭第58獨立摩托化步兵旅（58th Independent Motorized Infantry Brigade）的梅克斯表示：「若少了這種額外引導，我們就是無法擊中（目標），絕對辦不到。」

    俄羅斯入侵烏克蘭以來的過去幾年間，無人機技術持續迅速發展。

    俄烏雙方每年生產數百萬架無人機之際，前方戰線普遍使用干擾裝置切斷無人機與操作員的聯繫。不過，梅克斯這次擊中俄羅斯戰車使用的這類無人機，現在愈來愈常用來突破這種密集干擾。

    這類無人機會鎖定空拍鏡頭看到的目標影像，即使無人機與操作人員失去聯繫，仍能自動朝目標飛行。

    俄羅斯也已部署這類技術，雖引發道德疑慮，但全球對AI輔助武器的國際規範幾乎不存在。

    烏克蘭已部署數十種這類系統，有些系統甚至安裝在數千架無人機上。基輔方面表示，任何攻擊決定必須由人類執行，並未交給AI判斷。

    業界人士認為，這類軟體通常還需要改進，實際表現取決於當時的戰況。

    梅克斯指出：「這套引導系統除了能鎖定追蹤目標外，還設有自己的資料庫，包含摩托車和汽車等車輛的訓練資料。因此，假設我在接近目標時設定2到3公里外的定點，它（無人機）就會自動調整向目標飛去。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播