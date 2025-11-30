又抓包！ FT：中國零件商入股俄無人機製造商

金融時報披露最新一起中國協助俄羅斯戰爭機器的事件，指深圳一名商人是俄國主要無人機製造商的大股東。（路透）

英國《金融時報》29日披露，中國一家大型無人機零件供應商的所有者，已入股俄羅斯主要的無人機製造商，且雙方從2023年起就持續有商業採購紀錄，再次凸顯中俄軍工企業的合作邁向新階段，也讓中國支持俄國攻打烏克蘭的說法得到進一步證實。

該報看到的一份9月提交的公司檔案顯示，俄軍主力第一人稱視角無人機「VT-40」的製造商魯斯塔克公司（Rustakt），其5％的股權是由中國深圳商人王定華（Wang Dinghua，音譯）持有，而王定華名下的深圳銘華鑫（Shenzhen Minghuaxin）及其關聯企業，一直是魯斯塔克公司及其關聯企業的重要無人機零組件供應商。

該報最初在俄國公共紀錄中發現這份檔案，但在獲取檔案後不到一天，魯斯塔克公司的股權資料就被封鎖，並從俄國官方企業註冊處刪除，有關股權轉讓的資料也已從俄國私人企業情報網站上刪除。在數據被封鎖前，魯斯塔克公司95％的股權由商人尼基廷（Pavel Nikitin）持有。該公司在2023年7月至今年2月間，是俄國最大的第一人稱視角無人機零件進口商，因而受到烏克蘭和歐盟制裁，並被烏克蘭列為俄國「審判日」計畫的參與者，該計畫旨在為俄國侵略戰爭提供無人機，並訓練操作員。

魯斯塔克和銘華鑫的合作行之有年，根據該報對俄國海關紀錄的分析，銘華鑫從2023年年中起，已向魯斯塔克出售價值3.04億美元（約95.4億台幣）的零件，包括1.1億美元的鋰離子電池、8700萬美元的馬達和6400萬美元的控制器；銘華鑫也向魯斯塔克關係企業桑泰克斯工廠（Santex Plant）出售價值1.07億美元（33.5億台幣）的貨物，包括6600萬美元的控制器和3700萬美元的直流馬達。幾乎所有桑泰克斯的報關文件，都是由魯斯塔克提交。

魯斯塔克老闆尼基廷先前曾在桑泰克斯工作並持有股權，桑泰克斯之後由名叫葉戈爾．尼基廷（Egor Nikitin）的白俄羅斯人擔任總裁，兩人的姓氏、父名和生日都相同，代表兩人可能是雙胞胎兄弟。更巧合的是，王定華持有10％股權的深圳那思敏投資公司（Shenzhen Nasmin Investment），葉戈爾持有剩餘90％股權。此外，魯斯塔克也向中國深圳卡思科電子公司（Shenzhen Kiosk Electronic）購買金屬加工機械和塑膠注入成型設備，而王定華也持有該公司大部分股權。

該報走訪銘華鑫位於深圳郊區工業區一棟大樓13樓的註冊地址時，發現該處就是卡思科的辦公室。一名工作人員表示，銘華鑫是卡思科老闆的商業夥伴，且在被問及老闆是否就是王定華時，該人員答道，「你可以這麼理解」，並坦言該公司生產一系列電子產品，包括無人機相關技術，也確實有出口業務，但不確定是否向俄國出售無人機零件。中國外交部則強調，中國「從未向烏俄衝突雙方提供致命性武器，並嚴格管控軍民兩用技術」。

