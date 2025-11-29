「宏福苑」大火後房價一夕「歸零」？ 香港房貸業者澄清：暫停估價

大火後的香港大埔宏福苑大樓鳥瞰照。（歐新社）

香港大埔「宏福苑」社區大火，許多居民家園毀於一旦。災後網路傳出，受災房屋房價「歸零」的說法，對此，香港房貸仲介業者澄清，銀行只是暫停提供估價，不代表房價變成零。

香港《星島日報》29日報導，宏福苑災後，多家銀行的房貸估價系統網站，輸入宏福苑地址，都顯示「無法提供估值」，網路上甚至流傳宏福苑「房價歸零」的說法。香港房貸仲介業者曹德明受訪時澄清，火災後宏福苑是否拆除重建仍未定，部分單位災損嚴重，銀行難以估價，加上預期短期內沒有買賣交易，因此銀行暫停估價實屬正常，房價並非等於零。

根據仲介資料，今年宏福苑僅有約9筆成交，最近一筆是11月初成交，為B座中層單位，成交價280萬港幣。

至於外界關注銀行是否會要求宏福苑住戶，提前清償貸款，曹德明認為，多數屋主和大樓公共區域都有投保火險，理賠通常足以維持貸款安全，因此銀行沒有理由要求提前收回貸款。他說，為協助受災住戶，銀行公會已宣布提供6個月房貸和其他貸款的寬限期，這也能減少住戶面臨「房子不能住、貸款還得照付」的壓力。

