為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「宏福苑」大火後房價一夕「歸零」？ 香港房貸業者澄清：暫停估價

    2025/11/29 17:18 編譯管淑平／綜合報導
    大火後的香港大埔宏福苑大樓鳥瞰照。（歐新社）

    大火後的香港大埔宏福苑大樓鳥瞰照。（歐新社）

    香港大埔「宏福苑」社區大火，許多居民家園毀於一旦。災後網路傳出，受災房屋房價「歸零」的說法，對此，香港房貸仲介業者澄清，銀行只是暫停提供估價，不代表房價變成零。

    香港《星島日報》29日報導，宏福苑災後，多家銀行的房貸估價系統網站，輸入宏福苑地址，都顯示「無法提供估值」，網路上甚至流傳宏福苑「房價歸零」的說法。香港房貸仲介業者曹德明受訪時澄清，火災後宏福苑是否拆除重建仍未定，部分單位災損嚴重，銀行難以估價，加上預期短期內沒有買賣交易，因此銀行暫停估價實屬正常，房價並非等於零。

    根據仲介資料，今年宏福苑僅有約9筆成交，最近一筆是11月初成交，為B座中層單位，成交價280萬港幣。

    至於外界關注銀行是否會要求宏福苑住戶，提前清償貸款，曹德明認為，多數屋主和大樓公共區域都有投保火險，理賠通常足以維持貸款安全，因此銀行沒有理由要求提前收回貸款。他說，為協助受災住戶，銀行公會已宣布提供6個月房貸和其他貸款的寬限期，這也能減少住戶面臨「房子不能住、貸款還得照付」的壓力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播