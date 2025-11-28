伊比利豬也中鏢？ 西班牙時隔逾30年再傳非洲豬瘟案例

西班牙傳出非洲豬瘟案例。示意圖。（路透）

西班牙農業部今（28）日通報，在巴塞隆納（Barcelona）附近發現2頭死亡野豬，其非洲豬瘟病毒檢測為陽性，這代表著非洲豬瘟在30多年後重新現蹤於西班牙。

西班牙上一次傳出非洲豬瘟疫情已經是1994年的事情，但非洲豬瘟病毒近年來有擴散到西歐的趨勢；非洲豬瘟病毒雖然不會感染給人類，且人吃入含有該病毒的食物，病毒不會經消化道粘膜進入人體內繁殖，但對豬隻來說卻極為致命。

《路透》報導，西班牙農業部說，在發現案例後已通知歐盟，並於當地採取緊急措施，目前調查人員正試圖查出感染源。

根據西班牙農業部資料，西班牙是歐盟最大的豬肉生產國，領先德國，總產量約占歐盟1/4。

法國商品研究機構Cyclope的肉類分析師西米耶（Jean-Paul Simier）表示：「這不是好消息。自7月以來，歐洲市場肉類價格已下跌20％，已陷入困境。」

西米耶還點出：「歐盟最大豬肉出口國（指西班牙）面臨禁運風險，尤其是在亞洲，特別是中國。」

