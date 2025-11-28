法國終於動手！海上憲將攔截「偷渡小船」 英國砸207億仍沒成效

法國方面開始在英吉利海峽執法攔截衝向英國的移民小船。（法新社）

英國、法國7月達成遣返移民小船偷渡者的「一進一出」協議後，法國警方時隔數個月，終於準備攔截英吉利海峽要前往英國的移民小船。

英媒《每日郵報》今（28）日報導，法國加萊（Calais）、敦克爾克（Dunkirk）等地首長已簽署攔截移民小船偷渡者的文件，因為這裡周邊海灘每年都有成千上萬的移民出發湧向英國。

據報導，協議是過去1年以來，英法雙方談判的核心議題之一，光是去年就有超過3萬9000名移民穿越過英吉利海峽，這些移民大多來自伊朗、阿富汗、伊拉克、敘利亞、厄利垂亞與蘇丹等國，試圖尋求英國庇護。

由英國首相施凱爾（Keir Starmer）寫給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的外洩信件提到，「我們在海峽沒有有效的嚇阻手段。」此外，各界依然對英吉利海峽的安全性存在憂慮，因為這條航線上常有人因溺水或在小船中窒息身亡，所以，文件也指出，「絕對且不可動搖的首要任務是保護人命。」

法國海上憲兵隊率先展開行動，初期會把重點放在港口和航道上，而橡皮艇成為攔截目標，這些橡皮艇通常是空船進海峽，再由人口販子在海灘附近讓偷渡者迅速上船。雖然英國每年支付法國近5億英鎊（約新台幣212億元），來阻止數千名偷渡者抵達英國海邊，但仍被質疑沒有換到相應的成效。

