    首頁 > 國際

    家貓2000年前登陸歐洲 研究：馴化關鍵時間點

    2025/11/28 20:57 編譯管淑平／綜合報導
    義大利一份新發表的研究提出關鍵時間點：大約2000年前歐洲才出現家貓。這與長期以來認為早在史前就有家貓跟著農民移居歐洲的看法不同。（路透檔案照）

    貓咪是很受人類歡迎的寵物，現在世界各地有數億隻家貓與人類一起生活，不過，貓是什麼時候馴化？科學家迄今一直未解開這個謎團，義大利一份新發表的研究提出關鍵時間點：大約2000年前歐洲才出現家貓。這與長期以來認為早在史前就有家貓跟著農民移居歐洲的看法不同。

    路透27日報導，這份由義大利羅馬第二大學古基因學家奧托尼（Claudio Ottoni）率領的研究，比對歐洲和近東共97處考古遺址出土的貓科動物遺骸基因數據，以及現代家貓樣本，分析225件家貓和野貓骨骼，其年代從大約1萬年前到19世紀，重建其中70份古基因體。

    分析發現，歐洲史前遺址中的貓骨遺骸，皆屬於野生貓，並非早期家貓；大約2000年前在羅馬帝國早期，家貓才開始進入歐洲，可能是隨海上貿易而來，商船從埃及運送穀物到羅馬帝國各港口，水手把一些貓也帶上船用來捕鼠，促成家貓進入歐洲。

    這份研究的看法，與長期以來的看法相悖，後者觀點認為，史前時期、可能是在6000年前到7000年前左右，就已有家貓隨著農民，從古近東、中東，首次進入歐洲。奧托尼說，「我們的研究呈現出，目前發現的歐洲最早家貓基因，是從羅馬帝國時期出現」。

    研究找出2波貓從北非進入歐洲的時間點，一是大約2200年前，人們把野生貓從非洲西北部帶到薩丁尼亞島，當地今日野貓族群即為這批野貓的後代，不過，在那之後大約200年，另一波來自北非的家貓，才形成歐洲現代家貓基因基礎。

    古羅馬軍隊也促進家貓在歐陸擴大分布，因為在幾處羅馬軍營遺跡曾發現貓的遺骸，研究找出目前確認歐洲最早一隻基因類似現代家貓，是在現今奧地利毛特恩鎮出土，生活在西元前50年到西元80年間，當地為羅馬帝國軍營所在地。

    這份研究27日在《科學》（Science）期刊發表。報告共同作者、古基因學家馬汀諾（Marco De Martino）說，家貓進入歐洲，「是牠們與人類長期關係的一個重要時刻」；比利時皇家自然科學研究所動物考古學家德庫佩雷（Bea De Cupere）表示，研究顯示，家貓並非從單一核心區域馴化，北非多個地區和文化都扮演了一角，這兩波貓基因輸入時間，正好符合地中海周邊貿易活動大幅提高時期。

    不過，這份研究尚未找出家貓最初被人類馴化的時間與地點之謎。奧托尼說，「貓的馴化很複雜」，目前所能知道的是家貓進入歐洲的時間點，至於之前、在何地的情況，尚無太多了解。

