黑五促銷變詐騙！2024英國「旅遊詐騙達4.5億」 最慘城市是倫敦

隨著黑色星期五於今（28）日正式展開，商家也祭出無數與假期、旅遊相關的優惠。不過英國政府警告，去（2024）年有價值高達1100萬英鎊（約新台幣4億5000萬元）因旅遊詐騙而損失，呼籲民眾小心購物。

英媒《每日郵報》今（28）日報導，熱愛出遊的旅人這個週末恐準備好要搶便宜，而黑五的優惠活動則會一路持續到下週的網路星期一（Cyber Monday），以及旅遊星期二（Travel Tuesday），這之間皆會有大量旅遊產品跟折扣推出。

據報導，英國民航局（CAA）提醒旅客，在黑五促銷期間訂購行程時務必小心，倫敦金融城警隊調查，去年有價值高達1100萬英鎊遭到旅遊詐騙，其中以倫敦的民眾損失最多，總額接近250萬英鎊（約新台幣1億元）。

為了避免在黑五與旅遊星期二期間受騙，CAA也分享了詐騙防範技巧，像是旅客在付款前，應確認行程是否具備航空旅遊組織牌照（ATOL）的保障，這樣如果旅行社在出遊之前就倒閉，消費者才能受到保障。

