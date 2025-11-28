為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    黑五促銷變詐騙！2024英國「旅遊詐騙達4.5億」 最慘城市是倫敦

    2025/11/28 21:59 即時新聞／綜合報導
    英國去年的旅遊詐騙高達1100萬英鎊。（彭博社）

    英國去年的旅遊詐騙高達1100萬英鎊。（彭博社）

    隨著黑色星期五於今（28）日正式展開，商家也祭出無數與假期、旅遊相關的優惠。不過英國政府警告，去（2024）年有價值高達1100萬英鎊（約新台幣4億5000萬元）因旅遊詐騙而損失，呼籲民眾小心購物。

    英媒《每日郵報》今（28）日報導，熱愛出遊的旅人這個週末恐準備好要搶便宜，而黑五的優惠活動則會一路持續到下週的網路星期一（Cyber Monday），以及旅遊星期二（Travel Tuesday），這之間皆會有大量旅遊產品跟折扣推出。

    據報導，英國民航局（CAA）提醒旅客，在黑五促銷期間訂購行程時務必小心，倫敦金融城警隊調查，去年有價值高達1100萬英鎊遭到旅遊詐騙，其中以倫敦的民眾損失最多，總額接近250萬英鎊（約新台幣1億元）。

    為了避免在黑五與旅遊星期二期間受騙，CAA也分享了詐騙防範技巧，像是旅客在付款前，應確認行程是否具備航空旅遊組織牌照（ATOL）的保障，這樣如果旅行社在出遊之前就倒閉，消費者才能受到保障。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播