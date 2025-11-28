中國軍研船在美國北極海域活動規模「空前」 國土安全部促擴大破冰船隊

美國海岸防衛隊重型破冰船「北極星號」（USCGC Polar Star）在南極執行補給任務。（路透檔案照）

美國國土安全部近日發表報告，示警中國在北極海域活動的能見度，達到「空前」程度，報告呼籲強化海岸防衛隊極地破冰能力，否則可能對美國海洋主權構成挑戰，升高安全風險。

美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）26日報導，國土安全部在11月發表的這份報告中指出，「2025年空前數量的中國軍事和研究船，在美國北極海域內或附近活動，促使美國海岸防衛隊（USCG）果斷回應，以捍衛美國主權」；報告也警告，中國持續擴張其破冰船隊，若未來在北極的活動，踰越既有法規規範，將可能對美國海洋主權構成挑戰。

請繼續往下閱讀...

這份報告發表後，美國軍方表示，正以「戰略性方式」強化在北極海域的存在。國土安全部在報告中表示，海防隊的主動積極，反映現任政府重新致力於確保美國邊境安全和國家利益，「即使是在偏遠的北極地區，亦是如此」。

美國海防隊25年來第一艘新購置的極地破冰巡邏艦「斯托里斯號」（USCGC Storis），於今年稍早服役。國土安全部官員表示，海防隊「需要更多現代化艦艇」，達成在21世紀維護美國在北極的國家利益；欠缺足夠的極地破冰能力，可能意味著「拱手讓出」北極主導權，將「升高安全顧慮，使用北極航道受限，以及流失寶貴資源和削弱制定未來北極政策的影響力」。

根據海防隊說法，中國研究船今年比往年更頻繁出現在北極的美國領域內，為因應這類活動升溫，海防隊已於8月提出擴編駐北極水域的艦艇和人力。今年7月美國海防隊也曾通報，在北美北極、阿拉斯加外海一帶，偵測到一艘懸掛中國國旗的研究船出沒，海防隊與加拿大軍方共同監控該船動向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法