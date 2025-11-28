為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    被控犯下危害人類罪 菲律賓前總統杜特蒂申請假釋遭駁回

    2025/11/28 19:26 編譯張沛元／綜合報導
    菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）目前被關押在荷蘭海牙國際刑事法院拘留中心。（法新社檔案照）

    菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）目前被關押在荷蘭海牙國際刑事法院拘留中心。（法新社檔案照）

    國際刑事法院（ICC）28日駁回菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的假釋申請。現年80歲的杜特蒂因過去執政時鐵腕掃毒而被控犯下危害人類罪。

    秘魯籍的ICC主審法官伊巴涅斯（Luz del Carmen Ibanez Carranza）在1場聽審中表示，由於杜特蒂的律師提出的條件不符假釋條件，杜特蒂「必須」繼續被拘留。杜特蒂的律師以杜特蒂健康情況不佳為由，主張應在審判前釋放杜特蒂。杜特蒂目前被關押在荷蘭海牙濱海郊區色文寧金（Scheveningen）的國際刑事法院拘留中心。

    杜特蒂在落款日期為7月4日的起訴書中，被控犯下3項危害人類罪，分別是在2013年到2016年擔任菲律賓納卯市（Davao）市長時共謀參與19起謀殺、2016年到2017年擔任菲國總統期間涉嫌參與14起謀殺，以及涉及在針對疑似吸毒者或販毒者的「清剿」行動中的43起謀殺。

    杜特蒂在任內強力掃毒，要求軍警對毒梟、毒販與吸毒者鐵腕執法，菲國警方估計死亡人數逾6千，但人權團體宣稱有多達3萬人因此喪命。今年3月11日，杜特蒂在菲國首都馬尼拉被捕，當晚即被遣送荷蘭，羈押候審至今。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

