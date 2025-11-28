熱帶氣旋襲擊東南亞！水壩因暴雨潰堤 印尼、斯里蘭卡慘況曝光

印尼蘇門答臘島因橋樑受損，導致救援人員難以進入。（歐新社）

由於受到熱帶氣旋襲擊，東南亞各國傳出洪水與山崩災情，印尼蘇門答臘島的死亡人數，目前已上升至79人。當地救援人員正努力抵達被切斷聯繫的社區，但受損的道路與橋樑仍拖慢整體的救援行動。

英媒《太陽報》報導，印尼當局表示，罕見的熱帶氣旋引發了這場致命洪災，摧毀並淹沒當地數千棟建築物，約有3000個家庭被迫撤離至北蘇門答臘、亞齊與西蘇門答臘等其他省份的避難所。救難人員警告，目前仍有數十人失蹤，且停電、道路阻塞及缺乏重型機具等，都使得在偏遠山區村落的搜救行動困難重重。

請繼續往下閱讀...

據報導，斯里蘭卡當地也因洪水來襲，多個城市都遭淹沒，汽機車泡在水中、樹木被連根拔起，更有汽車被洪水沖走，使車內的3名乘客皆不幸喪生，甚至有民眾拍到大量、急流的洪水，從疑似是水壩的地方潰堤，可能是因為水庫滿溢所致。

印尼、斯里蘭卡、馬來西亞和泰國，都遭受豪雨侵襲，整個東南亞地區的洪災死亡人數，目前已達到183人。斯里蘭卡有超過425戶民宅受損，近1800個家庭被安置到臨時庇護所，並至少有79人因洪水與山崩死亡，死亡人數還可能持續上升。

斯里蘭卡當地的水壩因暴雨而潰堤。（擷取自NewsX頻道）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法