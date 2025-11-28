3頁文件價值估1.2億元！賈伯斯親簽蘋果公司創立協議將拍賣

賈伯斯等3名共同創辦人1976年簽署成立蘋果電腦公司的簽名。（路透）

美國蘋果公司1976年4月1日創立時，當時三名共同創辦人簽署的公司創立書面協議將交付拍賣。（路透）

蘋果迷注意！美國蘋果公司1976年由賈伯斯等3人共同成立時，簽署的公司創立協議文件正本，將交付拍賣，拍賣公司預估，這份僅3頁的文件，成交價可達400萬美元（約1.2億台幣）。

科技新聞網站engadget報導，這份合約1976年4月1日簽署的文件，是創辦「蘋果電腦公司」（Apple Computer Company）的原始合夥契約，上面有3名共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、沃茲尼亞克（Steve Wozniak）和韋恩（Ron Wayne）親筆簽名，並記載3人各自的持股比率：賈伯斯和沃茲尼亞克各持股45%，韋恩10%。

英國拍賣公司佳士得（Christie’s）將於明年1月23日，在紐約拍賣這份文件。根據聚焦蘋果公司新聞的《蘋果內幕》（Apple Insider）網站報導，預估拍賣價在200萬到400萬美元之間。

「蘋果電腦公司」成立不到1年後，更名為「蘋果電腦」（Apple Computer），這時韋恩已經把手上持股回售給另外兩名共同創辦人。根據紀錄，韋恩在蘋果電腦公司成立後不到14天就退出，離開公司，他放棄所有在蘋果公司利益，獲支付1500美元，而且他手上那份公司創立協議文件，後來也以500美元賣掉。

韋恩2016年接受英國廣播公司（BBC）訪問，當年的10%持股換算2016年股價會價值約600億美元，但是他表示不後悔早早離開蘋果的決定。

這份文件深具歷史價值，對蘋果迷而言，或許也是最耀眼的蘋果相關收藏品。這並非蘋果公司歷史重要文物首次拍賣，2023年一支未拆箱開封的第一代iPhone手機交付拍賣，以19萬美元天價成交，是該手機原始售價的超過300倍。

