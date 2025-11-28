少了中國客背鍋！台人旅日傳亂象 網急喊：別丟臉到國外

網友前往沖繩旅遊，發現少了很多中國客，卻看到很多吵雜的台灣同胞。沖繩示意圖，與新聞當事人無關。（美聯社）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，中日關係緊張，中國呼籲公民勿到日本旅遊，讓不少台灣民眾大喊「天賜良機」，紛紛趁機衝日本。不過，許多網友指出，現在電車或其他公開場合，越來越容易看到大聲喧譁的台灣人，網友提醒，現在「少了很多中國客背鍋」，呼籲台人在外，要注意言行舉止，避免丟台灣的臉。

有網友在臉書旅日心得分享社團發文說，他這次去沖繩，發現少了很多中國客，卻看到很多吵雜的台灣同胞，「不管國際通馬路還是各大賣場室內都是大聲喧譁，邊走邊吃的也大多是台灣同胞」，他也呼籲：「真心希望大家出門要稍微注意一下自己！」

請繼續往下閱讀...

文章一出，立刻有網友附和留言：「我還遇過五個並排的，每個經過被擋到的都臭臉，我還故意經過時放慢在後面跟我朋友說，在台灣丟臉丟不夠丟來國外」、「單軌電車上，說話最大聲的都是台灣人」、「娃娃車是載戰利品不是載孩子的，然後直接整台擋在中間走道」、「奇怪了大家在國內搭捷運都沒甚麼聲音 怎麼換個國家就」、「台灣鯛沒辦法推到大陸人身上了」。

其他網友也提醒：「真的不要丟臉丟到國外去」、「中國人退場，台灣人的惡劣行為就會很容易被看見」、「再不自覺一點，下一個被嫌棄的就是台灣人了」、「日本已經開始有千錯萬錯都是外國人的錯的排外意識出現」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法