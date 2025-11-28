為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    受困火場看窗外飄「黑雪」宏福苑災民：囚禁在煉獄中

    2025/11/28 18:47 編譯管淑平／綜合報導
    香港宏福苑社區現場封鎖線上追悼罹難者的花束。（彭博）

    香港宏福苑社區現場封鎖線上追悼罹難者的花束。（彭博）

    香港大埔「宏福苑」社區大火，已逾百人罹難，幸運生還的災民經歷死裡逃生的驚恐。1名倖存者獲救後發文，詳述當時身陷火場，有如「煉獄」，吸到的每一口空氣都彌足珍貴。

    根據《香港〇一》28日報導，這名住在宏福苑宏昌閣的男子阿Will，在長篇發文中描述死裡逃生的經歷，他說，當時在家接獲太太來電通知發生火災，隨即更衣準備逃生，但是打開大門，已經滿佈濃煙，伸手不見五指、呼吸困難，不得不退回屋內等待救援；再次與太太通話得知，大樓大廳已成火海，表示唯一的逃生出口已斷，他說，這時如同被囚禁在稱為家的「煉獄」。

    儘管門外情況險惡，但是當他聽到走廊傳出慘叫聲，仍不顧個人安危，衝出去救人，「不到10秒，眼睛已經（被濃煙嗆得）猛流淚、喉嚨熾熱」，他在濃煙中沿著牆壁摸索，終於找到1對受困夫婦，將他們拉進屋內。

    他形容，受困屋內等待救援期間，看著窗外掉落的燃燒雜物，「如黑色雪花」飄落，感到深深的無力感。期間他接獲母親電話詢問安危，強忍著淚水，向母親撒謊報平安，要母親不要擔心，掛掉電話那一刻，頓時有生離死別的感覺。

    消防隊26日晚間6時以雲梯車搭救，他先讓那對夫婦脫困，自己最終也平安獲救。他寫道，在屋內等待救援時，環顧四周，看著費心收藏的限量版模型、名牌奢侈品等，「驚覺在生死面前，所有身外之物都帶不走」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播