中國「文明」運動吹到美國？運輸部呼籲搭機衣著得體 專家：沒用

敦促美國民眾力行搭機文明的美國運輸部長達菲，24日在感恩節旅遊旺季前夕於新澤西州紐瓦克機場A航廈的記者會上發言。（彭博社）

美國運輸部上週推出一項讓搭機旅行更文明的運動，敦促民眾搭機時「穿著得體」，以及莫忘簡單的口頭禮儀，像是對空服員說「請」與「謝謝」。但旅遊專家懷疑，此等形同中國「文明旅遊」運動翻版的呼籲，能有多大實質效果。

運輸部說，這項名為「旅行黃金時代從您開始」（The Golden Age of Travel Starts With You）的新計劃，旨在「推動1場有關我們如何重拾空中旅行的禮貌與格調的全國對話」。

根據美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News），運輸部長達菲（Sean Duffy ）之所以推出美版的搭機文明運動，部分原因在於運輸部所稱的搭機乘客脫序事件，包括乘客之間以及乘客與航空公司工作人員的衝突，創新高。

民眾搭機時脫序撒野並非新鮮事。美國聯邦航空總署（FAA）的數據顯示，搭機乘客脫序事件在新冠疫情正熾的2021年達到最高峰，但目前的乘客脫序的通報數，仍比疫情前翻一倍。

但運輸部並未明確定義「著裝得體」，達菲在社群上的發文也只提醒民眾，去機場搭機時要「裝扮好」（dress up），以及建議搭機旅客自問以下5點，以確保文明有禮：

●您是否協助孕婦或老人將行李放到座位上方的行李櫃？

●您是否著裝得體？



●您是否一直管好自己的孩子以及在機場一路協助他們？

●您是否向空服員說謝謝？

●您通常會說「請」與「謝謝」嗎？

搭機穿著得體的呼籲能否獲致有意義的成效，部分旅遊專家心存質疑，畢竟當前大多數搭機乘客要的是舒適而非莊重，特別是經濟艙座位空間狹窄，以及可能遇到班機延誤。網友也藉達菲的社群發文說，文明搭機應該還要包括擴大經濟艙座位空間以及讓機場安檢流程更友善；另有些人直言，就是要穿得舒服才能忍受窩在狹窄的經濟艙座位。

航班搜尋引擎Points Path策士希爾伯特（Sarah Silbert）說，著裝指南既無法強制執行，也不太可能改變搭機旅客的行為，頂多只是對旅行禮儀的一種溫馨提醒；但有鑑於當前搭機既擁擠又壓力山大，不難理解「穿搭得體」這種呼籲會招致民眾反彈。

