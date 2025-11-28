為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本東京高院判禁同性婚「合憲」 同志怒吼：我們會戰到最後

    2025/11/28 21:13 即時新聞／綜合報導
    東京高等法院週五（27日）意外做出裁決，宣佈日本禁止同性婚姻的法律「合憲」，引發日本同志社群憤怒與國際人權組織批評。（共同社）

    東京高等法院週五（27日）意外做出裁決，宣佈日本禁止同性婚姻的法律「合憲」，引發日本同志社群憤怒與國際人權組織批評。（共同社）

    日本婚姻平權之路道阻且長，在過去多數地方法院裁定禁止同性婚姻違憲，燃起日本同志社群希望後，東京高等法院週五（27日）卻意外做出裁決，宣佈日本禁止同性婚姻的法律「合憲」。這項判決不僅推翻了全國法院趨勢，更讓日本成為G7集團中唯一未完全承認同性伴侶合法地位的國家，人權團體痛批這是「倒退的一步」。

    根據《BBC》報導，儘管此前札幌、大阪等地方法院都曾裁定禁止同性婚姻的法律違憲，為日本推動婚姻平權注入動能，但週五東京高院的裁決，卻成了這一系列判決中的「例外」。法官東谷步（Ayumi Higashi）指出，同性婚姻相關法律應先在國會中進行審議，因此做出合憲判決。

    這項裁決消息一出，聚集在東京法院外的原告及法律團隊立刻表達失望與憤怒。根據當地媒體報導，原告們高舉「不公判決」的標語抗議。原告之一的河內志乃（Shino Kawachi）無法理解裁決結果，她質疑地表示：「這就是正義嗎？法院到底有沒有在看我們？有沒有考慮到下一代？」

    她的伴侶鳩谷裕美（Hiromi Hatogai）則對司法體系是否「站在我們這一邊」表示懷疑，但她也堅定地說，他們會「持續戰鬥下去」。

    國際特赦組織（Amnesty International）批評這項裁決是婚姻平權道路上的「破壞性倒退」，並呼籲日本政府必須積極推動同性婚姻合法化，讓同志伴侶能充分享有與異性戀伴侶相同的婚姻權利。

    日本目前是七大工業國（G7）中唯一尚未完全承認同性婚姻的國家。在亞洲地區，目前也僅有台灣、泰國和尼泊爾實現了同性婚姻合法化。儘管東京高院的判決結果不盡人意，但此案仍將被提交至最高法院進行最終審理，同志社群表示努力不會停止。

