《里約大冒險》原型悲歌！金剛鸚鵡野放染絕症 地表僅存11隻全中鏢

巴西政府27日證實，近期野放的「斯皮克斯金剛鸚鵡」僅存野生個體已全數感染致命環狀病毒。圖為巴西聖保羅動物園內的斯皮克斯金剛鸚鵡。（法新社檔案照）

好萊塢動畫電影《里約大冒險》（Rio）描述了一隻瀕臨滅絕的藍色鸚鵡重返自然的感人故事，但在現實世界中，這個物種的命運卻充滿坎坷。巴西政府27日證實，近期重新野放至自然棲地的「斯皮克斯金剛鸚鵡」（Spix's macaw），其僅存的野生個體已全數感染一種無法治癒且可能致命的病毒，讓這項復育計畫遭受毀滅性打擊。

野外滅絕25年 復育之路多災多難

據《法新社》報導，斯皮克斯金剛鸚鵡在野外已滅絕長達25年。巴西生物多樣性保護研究所（ICMBio）表示，自2020年首批鸚鵡從德國運抵巴西以來，約有20隻被野放，但最終僅有11隻倖存。更令人絕望的是，檢測顯示這11隻倖存者全部對「環狀病毒」（circovirus）呈陽性反應。

請繼續往下閱讀...

ICMBio在聲明中指出：「這種疾病無法治癒，且在大多數情況下會導致鳥類死亡。」該病毒會引發鸚鵡喙羽病，雖對人類無害，但對鸚鵡是致命威脅。此外，位於巴伊亞州（Bahia）的「藍天」（BlueSky）復育中心內，約90隻圈養鸚鵡中也有21隻檢測呈陽性。

除了病毒威脅，人為疏失更讓情況雪上加霜。ICMBio對藍天復育中心開罰180萬雷亞爾（約新台幣1053萬元），理由是未執行生物安全規範以遏制病毒傳播。稽查人員發現鳥類飼料槽「極度骯髒」且結滿糞便，工作人員甚至穿著「夾腳拖、短褲和T恤」處理珍稀鳥類，完全無視防疫標準。

復育計畫背後還充滿了機構衝突與非法交易疑雲。巴西政府已於2024年終止與德國「受威脅鸚鵡保護協會」（ACTP）的合作關係，原因是該德國組織未經巴西同意，擅自將26隻斯皮克斯金剛鸚鵡賣給印度的一家私人動物園。

面對指控，藍天復育中心強烈反對法院下達的「重新誘捕野外鸚鵡」命令。該中心本週在官網辯稱，南美洲的鸚鵡對環狀病毒比世界其他地區的鸚鵡「更具抵抗力」，並聲稱部分確診鸚鵡已康復轉陰。中心強調，「沒有鳥類死亡，所有鳥類飛行能力極佳且進食狀況良好，並表示已加強衛生措施，隔離健康鳥隻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法