糗！洪災救難變「戰鬥版」被抓包 泰警為AI造假公開道歉

泰國南部近期洪災嚴重，第437邊境巡邏隊卻將涉水救災的原始照片（右），用AI修圖成手持步槍、身穿戰術裝備的「戰鬥版」（左），遭抓包後發文道歉。（擷取自泰國第437邊境巡邏隊臉書）

根據「法新社」報導，泰國邊境警察28日為發布一張經AI變造的救災照片公開道歉。該照片將原本穿著救生衣的救難人員，修圖成身穿戰鬥裝備、手持自動武器的模樣，試圖在泰國南部嚴重洪災中展現警方的「強大形象」，結果被抓包。

泰國第437邊境巡邏隊27日在臉書發布這張照片，配文寫道：「邊境巡邏隊今天準備進入第8區」，並附上笑臉表情符號。然而，「法新社」事實查核人員使用Google的AI識別工具SynthID檢測，發現照片中含有數位浮水印，角落甚至還清晰可見Google AI軟體Gemini的星形標誌。

警方隨後發布原始照片對照，顯示船上的警員實際上僅身穿橘色救生衣，並未配戴頭盔或防彈衣，更沒有手持槍械。在謊言被拆穿後，該單位發文道歉稱：「這是變成AI圖像前的真實照片，我們為造成的誤解道歉。」

1名不願具名的警官告訴法新社，沒有人因此受懲處，並辯解說：「我們生成這張照片，只是為了向公眾展示我們已經準備好進入該地區。」他強調，實際救災人員並未攜帶槍枝。

諷刺的是，就在警方發布這張變造照片前，泰國政府營運的反假新聞中心才剛在臉書發出警告，呼籲民眾「不要分享會誤導大眾並阻礙救災工作的AI圖像」。

網友對此反應兩極，有人痛批：「別再這樣做了，你們必須了解危機溝通的重要性」；但也有合艾當地居民表示，鑑於災區混亂，他們其實希望警方真的能全副武裝進駐維持秩序。泰國南部近日爆發嚴重洪災，目前已造成至少55人死亡。

