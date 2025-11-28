美國零售業短期工需求急凍 求職者嘆：狂投履歷全被拒

由於企業對經濟前景保守，加上自動化應用增加，許多想利用假日賺外快的美國民眾紛紛碰壁，直呼今年找工作難如登天。（彭博社）

美國就業市場寒風刺骨。隨著年末購物季來臨，零售業者以往都會大舉招募短期人力，但根據最新數據顯示，今年美國季節性人力需求可能創下自2008年金融海嘯以來最弱紀錄。由於企業對經濟前景保守，加上自動化應用增加，許多想利用假日賺外快的民眾紛紛碰壁，直呼今年找工作難如登天。

根據《BBC》報導，美國的季節性人力需求急凍，「全國零售業聯盟」（National Retail Federation）預計，今年零售業者僅會招募26.5萬至36.5萬名季節性員工，遠低於去年的44.2萬人。人力資源公司Challenger, Gray & Christmas更預測，這將是15年來最弱的假期招募季，顯示美企面對關稅、通貨膨脹及消費者緊縮開支，已開始採取保守策略。

住在印第安納州的史特勞爾（Nicholas Strahl）就是受害者之一。這位41歲的零售銷售員往年都能順利找到額外打工機會，好應付帳單及購買耶誕禮物，但今年他從10月初開始投遞履歷給CVS、百思買（Best Buy）等大零售商，卻都石沉大海。他無奈表示：「我從未見過這樣的就業市場，這太瘋狂了，想多賺點外快的人根本沒有籌碼。」

市場數據也證實了這股寒意。人才情報公司Revelio Labs的數據顯示，10月份零售業職缺比去年同期驟降22%。儘管求職網站Indeed的數據顯示，今年尋找季節性工作的人數不減反增，但零售業這個往年最主要的招募方，機會卻越來越少。Indeed Hiring Lab的經濟學家直言，目前勞動力市場就像「凍僵了」。

相較於往年大張旗鼓宣布招募計畫，今年包括沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）等零售巨頭都對招募人數保持緘默。沃爾瑪發言人表示，可能會根據各店需求招募，但主要會將額外工時分給現有員工。人力公司高層也警告，企業至今謹慎的態度，暗示著他們「不看好今年底會出現消費大爆發」。

這波就業冷鋒直接影響到民生。52歲的賽考德（Tanya Secord）兩年前靠著零售經驗順利進入Target担任節慶收銀員，但今年履歷投向多家零售商卻頻頻遭拒，她形容求職過程「壓力爆棚」，直到11月才找到一份接待員工作。

