    調查涉7000億日圓操縱股價案 日警逮2中國籍嫌犯

    2025/11/28 17:24 中央社
    日本警視廳等單位組成的聯合搜查本部今天逮捕2名中國籍男子，2人涉盜用證券公司的顧客帳戶不當交易，意圖操縱一家上市公司股價。日本3月爆發大量證券戶遭盜用事件，估計今年前10個月的涉案股票總額逾7000億日圓（約新台幣1400億元），具組織犯罪的高度可能性。

    據日媒報導，大量證券帳戶遭盜用的情況最初在3月由樂天證券揭露，至今確認約有20家證券公司受害，被操縱股價的公司疑似至少100家，具有組織犯罪的高度可能性，1至10月期間的不當買賣股票總額達7110億日圓，這是本案首次有相關嫌疑人遭逮捕。相關人士表示，犯案主嫌疑似身在海外。

    遭逮捕的2名中國籍男子分別為現居川崎市、38歲的林欣海，以及住在東京都江東區、42歲的江榕，2人涉嫌違反「金融商品交易法」及「不正存取禁止法」。

    2人涉嫌於今年3月17日夥同他人，非法存取日本證券公司中以日本人名義開設的10個顧客帳戶，為了拉高一家東證上市公司的股價而大量買進。受到非法交易影響，該公司股價上漲3成。

    嫌疑人接著透過林欣海擔任代表的法人名義證券帳戶在高點賣出，獲利約860萬日圓。據推測，嫌疑人透過取得顧客的ID與密碼，進而盜用帳戶。

    「金融商品交易法」中，以無實態大量買賣或下單等方式，意圖操縱股票或債券價格，稱之為「操縱市場罪」。如果操縱市場的目的為圖利，可能獲判10年以下有期徒刑或3000萬日圓以下罰金，或兩者併科。

