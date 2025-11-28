譴責喊「斬首高市」戰狼薛劍 大阪府議會一致通過決議

中國駐大阪總領事薛劍發文嗆「斬首」日本首相高市早苗。（擷取自X平台）

針對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文，暗示要「斬首」日本首相高市早苗一事，大阪府議會28日全會一致通過對薛劍的譴責決議。決議文本指出，這樣的發言「絕對無法坐視不管」，強烈要求對薛劍總領事「予以最嚴正抗議並要求道歉」。

《產經新聞》報導，這項譴責決議是在自民黨主導，與日本維新會、公明黨共同提出。大阪市議會也已在14日全會一致通過與府議會類似的譴責決議。

薛劍8日在X上轉貼朝日新聞的報導，內容介紹高市國會答辯中提到「台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態」。薛劍在貼文中寫道，「硬伸進來的那顆髒頭，只能毫不猶豫地一刀斬下。做好覺悟了嗎？」

薛劍的恐嚇貼文引起日本各界抗議，自民黨和日本維新會也向政府提出建言書，敦促政府處理，必要時可將他列為「不受歡迎人物」。然而，中方非但沒有處理，之後更集中火力攻擊高市在國會答辯。目前，日方已實質抵制薛劍主辦的活動，而過去每天在X發文或轉發文章數十則的薛劍，從11日之後就停更。

