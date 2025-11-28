為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    譴責喊「斬首高市」戰狼薛劍 大阪府議會一致通過決議

    2025/11/28 16:58 駐日特派員林翠儀／東京28日報導
    中國駐大阪總領事薛劍發文嗆「斬首」日本首相高市早苗。（擷取自X平台）

    中國駐大阪總領事薛劍發文嗆「斬首」日本首相高市早苗。（擷取自X平台）

    針對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文，暗示要「斬首」日本首相高市早苗一事，大阪府議會28日全會一致通過對薛劍的譴責決議。決議文本指出，這樣的發言「絕對無法坐視不管」，強烈要求對薛劍總領事「予以最嚴正抗議並要求道歉」。

    《產經新聞》報導，這項譴責決議是在自民黨主導，與日本維新會、公明黨共同提出。大阪市議會也已在14日全會一致通過與府議會類似的譴責決議。

    薛劍8日在X上轉貼朝日新聞的報導，內容介紹高市國會答辯中提到「台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態」。薛劍在貼文中寫道，「硬伸進來的那顆髒頭，只能毫不猶豫地一刀斬下。做好覺悟了嗎？」

    薛劍的恐嚇貼文引起日本各界抗議，自民黨和日本維新會也向政府提出建言書，敦促政府處理，必要時可將他列為「不受歡迎人物」。然而，中方非但沒有處理，之後更集中火力攻擊高市在國會答辯。目前，日方已實質抵制薛劍主辦的活動，而過去每天在X發文或轉發文章數十則的薛劍，從11日之後就停更。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播