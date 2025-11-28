70年最慘惡火引爆民怨 衛報：凸顯港府「全面管治」缺失

香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，外媒分析指出，由於缺乏反對派監督，港府在災後的處置與究責引發市民憤怒。（法新社）

香港大埔宏福苑的世紀惡火雖已受控，但這場造成嚴重傷亡的災難正迅速演變為一場政治風暴。英國「衛報」分析指出，隨著死亡人數攀升，香港市民的憤怒情緒正不斷高漲，質疑這場70多年來最致命的火災，究竟暴露了北京對香港「全面管治」下的何種系統性缺失。

香港特首李家超27日宣布設立3億港幣基金協助災民，並表示正討論以金屬棚架取代傳統竹棚（竹鷹架），同時要求承建商證明使用了防火材料。然而，許多香港市民對此感到憤怒，認為將矛頭指向做為香港建築特色的竹棚，根本是為了轉移焦點，掩蓋火災的真正起因與責任。

請繼續往下閱讀...

現居英國的前香港區議員巫堃泰指出，宏福苑居民數月來不斷投訴建築公司的惡劣行徑，但未獲重視。更令人震驚的是，去年曾有居民查詢維修工程風險，當時勞工處竟回覆稱「竹棚起火風險相對較低」，且相關法規並未涵蓋棚架的阻燃標準。市民認為，政府試圖將責任歸咎於竹棚，是在迴避監管不力的事實。

民主派遭徹底清除 無人能敲響警鐘

報導分析，這場災難凸顯了香港在「後國安法時代」的治理危機。巫堃泰直言，自從北京對民主派陣營與公民社會進行徹底清除後，香港已沒有反對派能有效地發出警訊。巫堃泰說，「在2019年之前，當局至少還有防護欄（guardrails），雖然不完美，但現在這些都不存在了。我們無法讓政府更有效率或更負責任。」

儘管香港廉政公署已介入調查，但法律專家對司法獨立性表示懷疑、尤其是在涉及批評政府的事務上。巫堃泰認為，港府不太可能對此展開真正的獨立調查，「如果他們這樣做，李家超就難辭其咎。」

北京強勢維穩 立法會選舉恐延後

面對民怨，北京反應迅速。中國國家主席習近平下令「全力滅火」，解放軍駐港部隊表態隨時準備「守護」城市，包括比亞迪、吉利與阿里巴巴等中資企業也承諾捐出數千萬港元賑災。

此外，李家超暗示原定12月7日舉行的立法會選舉可能因災難而延後。報導指出，香港上次延後選舉是在2020年，當時以疫情為名，實則壓制民主派。如今民主派已遭肅清，這場即將到來的「只限愛國者」（patriots only）選舉若再次延後，將成為觀察北京對香港局勢掌控力的一項指標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法