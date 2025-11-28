為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    驚！曼谷監獄人員每月收千萬賄金 助囚犯獄內建起特權王國

    2025/11/28 16:47 即時新聞／綜合報導
    泰國曼谷監獄人員被爆每月收受3千萬泰銖（約新台幣2928萬）賄款。（歐新社）

    泰國曼谷監獄黑幕持續發酵，據最新曝光的司法部檔案顯示，中國囚犯每月付3千萬泰銖的巨額賄賂（約新台幣2928萬），並在監獄內構建起特權王國。一名遭調職的涉案官員在被審訊時透露，囚犯不僅自費200萬泰銖（約新台幣195萬）在監獄樓梯下建造秘密房間，每週還享受米其林級外賣與性接待等特殊待遇。

    根據《TCN泰國新聞》 報導，涉案官員透露該中國囚犯團夥賄賂資金的流向，包括每月向3名高階監獄管理人員支付3千萬泰銖（約新台幣2928萬），其中監獄長級別者，每月獨得1千萬泰銖（約新台幣975萬），剩餘資金以福利名義分配基層人員。

    調查發現，囚犯透過獄方人員安排，週日固定驅車至機場接中國女模，再由獄警經營的餐廳提供高端餐飲，不乏有米其林級別的餐食，甚至違規帶冰箱、微波爐等違禁品入監，使用秘密房間進行非法活動。

    司法部已下令將包括曼谷監獄典獄長在內的20名人員調職，其中2人立即停職，此案揭露泰國監獄體系系統性的腐敗，引發社會對司法改革聲浪再度高漲。

