羽田機場2航廈爆廁所「大規模故障」 7成馬桶無法沖水……

日本羽田機場第2航廈今晨驚傳大規模廁所故障，據指有高達7成的馬桶都無法沖水，羽田機場為此發出公告，表示正在調查故障原因以及緊急搶修。（彭博）

日本羽田機場第2航廈今晨驚傳大規模廁所故障，據指有高達7成的馬桶都無法沖水，羽田機場為此發出公告，表示正在調查故障原因以及緊急搶修。

日媒《每日新聞》報導指出，羽田機場第2航廈今晨傳出，約60處廁所有高達7成都出現水流不出來、導致無法沖水的情況。據指這起大規模癱瘓是由防災中心率先通報，負責營運的「日本機場大廈株式會社」（Japan Airport Terminal Co., Ltd.）接獲通報後也立刻趕往處理，確認有大範圍受影響。

請繼續往下閱讀...

報導提到，這樣的大規模故障並非首次發生，早在5年前也曾發生過相同問題。目前該公司正展開搶修以及調查原因，希望盡快恢復正常使用，避免影響旅客動線。羽田機場也為此發出公告提醒旅客，除了為旅客帶來的不便與困擾致歉，也表示會及時更新最新情況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法