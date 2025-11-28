幾內亞比索軍方任命新領導人 遭罷黜總統前往鄰國

幾內亞比索軍方高層27日任命因塔阿將軍為軍政府領導人。（路透）

西非國家幾內亞比索軍方27日宣布任命新的軍政府領導人，以鞏固備受爭議的強力政變行動。此行動導致被罷黜的總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）前往鄰國塞內加爾。

根據《美聯社》報導，幾內亞比索23日舉行總統及國會選舉，但隨後情勢發生劇烈變化。大選結果預定在27日公布，而軍方26日宣布「全面接管國家」，暫停選舉程序並封閉邊境。軍方高層27日任命因塔阿（Horta Inta-a）將軍為軍政府領導人，該政府將負責為期1年的過渡期。

恩巴羅同時搭乘塞內加爾政府包機抵達塞內加爾。塞內加爾外交部表示，該國政府與幾內亞比索所有相關各方保持直接溝通，並承諾將與合作夥伴共同努力，恢復幾內亞比索的民主。

在恩巴羅前往塞內加爾前，軍方一度稱在政變期間被捕的恩巴羅和其他知名人士身體狀況良好，並將繼續拘留。對此，非洲聯盟委員會主席尤索夫（Mahmoud Ali Youssouf）譴責此政變，呼籲幾內亞比索軍方無條件釋放恩巴羅和其他被拘留官員，並尊重選舉過程。

西非國家經濟共同體也舉行了國家領導人視訊會議，譴責此政變和幾內亞比索軍方對恩巴羅的「非法拘留」。

