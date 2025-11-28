為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    幾內亞比索軍方任命新領導人 遭罷黜總統前往鄰國

    2025/11/28 10:05 編譯謝宜哲／綜合報導
    幾內亞比索軍方高層27日任命因塔阿將軍為軍政府領導人。（路透）

    幾內亞比索軍方高層27日任命因塔阿將軍為軍政府領導人。（路透）

    西非國家幾內亞比索軍方27日宣布任命新的軍政府領導人，以鞏固備受爭議的強力政變行動。此行動導致被罷黜的總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）前往鄰國塞內加爾。

    根據《美聯社》報導，幾內亞比索23日舉行總統及國會選舉，但隨後情勢發生劇烈變化。大選結果預定在27日公布，而軍方26日宣布「全面接管國家」，暫停選舉程序並封閉邊境。軍方高層27日任命因塔阿（Horta Inta-a）將軍為軍政府領導人，該政府將負責為期1年的過渡期。

    恩巴羅同時搭乘塞內加爾政府包機抵達塞內加爾。塞內加爾外交部表示，該國政府與幾內亞比索所有相關各方保持直接溝通，並承諾將與合作夥伴共同努力，恢復幾內亞比索的民主。

    在恩巴羅前往塞內加爾前，軍方一度稱在政變期間被捕的恩巴羅和其他知名人士身體狀況良好，並將繼續拘留。對此，非洲聯盟委員會主席尤索夫（Mahmoud Ali Youssouf）譴責此政變，呼籲幾內亞比索軍方無條件釋放恩巴羅和其他被拘留官員，並尊重選舉過程。

    西非國家經濟共同體也舉行了國家領導人視訊會議，譴責此政變和幾內亞比索軍方對恩巴羅的「非法拘留」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播